Общество

В СИЗО в Пензе проголосуют около 500 человек

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В Пензенской области учреждения УФСИН подготовили к выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва и досрочным выборам губернатора.

«Согласно действующему законодательству, правом голоса в местах лишения свободы обладают лица, не осужденные к лишению свободы. Это подозреваемые, обвиняемые, а также осужденные, в отношении которых приговор суда еще не вступил в законную силу», - уточнили в пресс-службе УФСИН.

Граждане этих категорий содержатся под стражей в двух учреждениях: СИЗО-1 и ИК-4 (в помещении, функционирующем в режиме СИЗО). Таких избирателей около 500.

Кроме того, проголосовать смогут подозреваемые и обвиняемые, находящиеся под домашним арестом (47 человек), состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции, а также осужденные к принудительным работам в исправительном центре № 1 (94 человека). Они прибудут на избирательные участки по адресам пребывания.

Планируется, что всего в голосовании примут участие около 650 человек из перечисленных категорий граждан.

«В учреждениях УИС проводится разъяснительная работа, в том числе посредством каналов теле- радиовещания, по информированию данной категории граждан об их избирательных правах, порядке и процедуре проведения голосования. Сотрудниками УИИ оказана всесторонняя помощь подозреваемым (обвиняемым), в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, по реализации их избирательных прав», - резюмировали в УФСИН.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

зачем им это???????? мазохисты блин, их лицом к стенке а они "голосовать", типа надеяться что поменяется режим что ли

Гость||

Им там заняться больше нечем. А на выборА эти сходить, хоть какое-то разнообразие их досуга. Потом сто пятьдесят семь раз спросят друг друга кто за кого голосовал

Гость||

Да пусть что хотят делают, лишь бы не выпускали, и так одно зэчьё кругом.

Гость||

Гость писал(a):

зачем им это????????
Как зачем? Нынешняя власть против отмены моратория на смертную казнь педофилам и коррупционерам,а если придут другие,то могут и к стенке поставить.

Гость||

И все единогласно...

Гость||

Интересно, Иван со Шпигелем за кого будут голосовать?

Гость||

А мне все ндравятся кандидаты. Буду голосовать за всех сразу. Не гоже обижать кого-то.

Гость||

У Ивана ностальгия

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.09.2021 09:43|

Наверняка единогласно за едросню !!!!!!!!!!!

А то похлёбку не получат)

Гость||

Гость писал(a):

У Ивана ностальгия
Он наверно делает ставки с сокамерниками,сколько новенький наберёт процентов.

Имя: Гость
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