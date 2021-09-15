В СИЗО в Пензе проголосуют около 500 человек

15.09.2021 | 08:38

В Пензенской области учреждения УФСИН подготовили к выборам депутатов Государственной Думы VIII созыва и досрочным выборам губернатора.

«Согласно действующему законодательству, правом голоса в местах лишения свободы обладают лица, не осужденные к лишению свободы. Это подозреваемые, обвиняемые, а также осужденные, в отношении которых приговор суда еще не вступил в законную силу», - уточнили в пресс-службе УФСИН.

Граждане этих категорий содержатся под стражей в двух учреждениях: СИЗО-1 и ИК-4 (в помещении, функционирующем в режиме СИЗО). Таких избирателей около 500.

Кроме того, проголосовать смогут подозреваемые и обвиняемые, находящиеся под домашним арестом (47 человек), состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции, а также осужденные к принудительным работам в исправительном центре № 1 (94 человека). Они прибудут на избирательные участки по адресам пребывания.

Планируется, что всего в голосовании примут участие около 650 человек из перечисленных категорий граждан.

«В учреждениях УИС проводится разъяснительная работа, в том числе посредством каналов теле- радиовещания, по информированию данной категории граждан об их избирательных правах, порядке и процедуре проведения голосования. Сотрудниками УИИ оказана всесторонняя помощь подозреваемым (обвиняемым), в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, по реализации их избирательных прав», - резюмировали в УФСИН.