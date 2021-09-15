У жителей Бессоновского района два дня не будет газа

ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» информирует, что в связи с проведением АО «Газпром газораспределение Пенза» ремонтных работ с 9:00 29 сентября до 20:00 30-го будет приостановлено газоснабжение абонентов Бессоновского района.
В списке значатся села Бессоновка, Полеологово, Грабово, поселок Солнечный.
Подробная информация размещена на сайте www.penzaregiongaz.ru.
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