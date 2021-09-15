Пензенские волонтеры сообщили о массовой гибели животных в приюте

15.09.2021 | 11:10

Пензенские волонтеры бьют тревогу по поводу массовой гибели животных в приюте на Осенней улице. Множество обращений с просьбой провести там проверку они оставили в Instagram-аккаунте врио губернатора Олега Мельниченко.

По словам волонтеров, питомник, переданный МУП по очистке города, «функционирует для галочки».

«Животные там массово погибают, им не выделяется ничего от слова совсем. А если что-то и выделяется, то этого критически не хватает», - написали они.

На обращения ответил представитель управления ветеринарии. По его словам, во время проверок в приюте не выявлены факты массового падежа животных от инфекции, как и нарушения.

«На проведение мероприятий по отлову, содержанию, стерилизации животных из бюджета Пензенской области запланировано 5 000 рублей на одну собаку», - отметили в управлении.

Волонтеры засомневались, что на одного пса тратят именно 5 000 рублей, и сообщили, что речь не идет об инфекции в приюте.

«Инфекций, кроме «питомникового кашля», там действительно нет. А вот истощение, в котором находятся животные, ужасает! Довести до такого - надо не кормить вообще. Ни одного стерилизованного, обработанного животного там нет!» - подчеркнули пензенцы.

Ответы о том, что приют на Осенней улице работает в соответствии с требованиями закона об ответственном обращении с животными, их не удовлетворили. Они призвали врио губернатора обратить внимание на проблему и принять меры к ее решению.