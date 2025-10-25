В Мокшанском районе насмерть сбили женщину

25.10.2025 | 10:54

Вечером в пятницу, 24 октября, на трассе М-5 в Мокшанском районе ДТП унесло жизнь пешехода.

По предварительным данным, в 19:47 на 586-м километре дороги, рядом с селом Михайловка, 28-летний водитель грузовой «Газели» сбил 60-летнюю женщину.

От полученных повреждений она скончалась на месте, сообщили в ГАИ Пензенской области.

Кадры с места происшествия появились в Сети. Очевидцы рассказали, что сбитая женщина получила множество травм. «Там просто фарш», - отметили они.

Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.