Общество

К забегам «Кросса нации» в Пензе допустят не более 50 человек

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В Пензе анонсировали финальные забеги «Кросса нации - 2021». Мероприятие состоится на Олимпийской аллее в субботу, 18 сентября.

До этой даты, с 14-го по 17-е число, кроссы пройдут во всех школах областного центра.

«В рамках учебных занятий и внеклассных мероприятий школьники, исключая массовое скопление людей, пробегут дистанцию в 1 000 метров», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Финальный забег стартует в 9:50. В 8:00 на Олимпийской аллее начнут регистрировать участников.

Ребята 2012 года рождения и младше преодолеют дистанцию в 2 021 м, девушки и юноши 2002 года рождения и младше – в 4 000 м, 6 000 м или 8 000 м, мужчины и женщины 2001 года рождения и старше – в 4 000 м или 8 000 м.

Также некоторые участники пробегут 12 000 метров.

«В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к участию в забеге допускается не более 50 человек», - добавили в мэрии.

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Гость||

а почему не по ку ар кодам?

Гость||

А бежать в масках будут?

Гость||

Проголосовал-беги или наоборот.

Гость||

Кросс какой именно нации?

Гость||

Идиотизм как он есть... в автобусе то каждый день едут по часу на работу не 50 человек.

Гость||

А 50 человек не могут позаражать друг-друга, ковиду очень стыдно поражать такое количество, он от 60 начинает. Мразматики.

Гость||

Это показывает , что во власти либо враги, либо дураки. Ни тем ни другим не место во властных структурах

Гость||

Там, где звучит слово "нация", очень скоро прозвучит "хайль!"

Имя: Гость
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