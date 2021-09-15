К забегам «Кросса нации» в Пензе допустят не более 50 человек

15.09.2021 | 12:13

В Пензе анонсировали финальные забеги «Кросса нации - 2021». Мероприятие состоится на Олимпийской аллее в субботу, 18 сентября.

До этой даты, с 14-го по 17-е число, кроссы пройдут во всех школах областного центра.

«В рамках учебных занятий и внеклассных мероприятий школьники, исключая массовое скопление людей, пробегут дистанцию в 1 000 метров», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Финальный забег стартует в 9:50. В 8:00 на Олимпийской аллее начнут регистрировать участников.

Ребята 2012 года рождения и младше преодолеют дистанцию в 2 021 м, девушки и юноши 2002 года рождения и младше – в 4 000 м, 6 000 м или 8 000 м, мужчины и женщины 2001 года рождения и старше – в 4 000 м или 8 000 м.

Также некоторые участники пробегут 12 000 метров.

«В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к участию в забеге допускается не более 50 человек», - добавили в мэрии.