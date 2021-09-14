В зареченском МФЦ три дня не будут принимать документы

14.09.2021 | 09:15

В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Заречного временно изменится график работы.

Об этом сообщается на официальном сайте администрации закрытого города.

«Уважаемые заявители! В связи с выборами губернатора Пензенской области и депутатов Госдумы Российской Федерации 17, 18 и 19 сентября 2021 года прием документов осуществляться не будет, возможна только выдача паспортов РФ», - говорится в объявлении.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 65-24-44.