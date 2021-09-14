В зареченском МФЦ три дня не будут принимать документы

В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Заречного временно изменится график работы.
Об этом сообщается на официальном сайте администрации закрытого города.
«Уважаемые заявители! В связи с выборами губернатора Пензенской области и депутатов Госдумы Российской Федерации 17, 18 и 19 сентября 2021 года прием документов осуществляться не будет, возможна только выдача паспортов РФ», - говорится в объявлении.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 65-24-44.
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Вероятно, сайт Госуслуги будет занят голосованием