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Общество

В Сурске не выделялись деньги на ликвидацию аварий на дамбе

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Семейный бюджет руководителя администрации города Сурска Городищенского района потерпел убытки. Финансовый удар по кошельку чиновника стал расплатой за нарушения законодательства о содержании и эксплуатации гидротехнических сооружений, которые выявила прокуратура.

Проверка установила, что в собственности администрации Сурска имеется дамба длиной 1 655 м. Как выяснилось, правила ее эксплуатации не были разработаны.

Но это еще не все. В бюджете города, вопреки закону, вообще не предусматривались средства и материальные резервы для ликвидации возможных аварий на дамбе.

По представлению прокуратуры было возбуждено дело об административном правонарушении. Глава администрации Сурска оштрафован на 2 000 рублей.

«В результате нарушения устранены: правила эксплуатации ГТС приняты, а в бюджет органа местного самоуправления заложены средства на ликвидацию возможных аварий на ГТС», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Сурска оштрафован на 2 000 рублей.
Туалетной бумаги меньше купит?

Гость||

На 2000доларов надо наказать, вот зачешется тогда, а рублей-это курам на смех!

Такой город был прекрасный Сурск, а до чего довели, разруха кругом, чтоб им провалиться таким рук-лям!

Гость||

Гнать в шею его!

Гость||

Таких глав возвышают...Судимого поставили снова главой. Разворовал с.Верхняя-Елюзань теперь и в г.СУрск добрался. Главе района он на руку. Общие интересы. А штраф это капля в море, часть дорог отремонтировали, вот и за счёт этих денег штраф оплатят. Куда прокуратура смотрит. Такой незаменимый работник.

Имя: Гость
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