В Сурске не выделялись деньги на ликвидацию аварий на дамбе

14.09.2021 | 15:41

Семейный бюджет руководителя администрации города Сурска Городищенского района потерпел убытки. Финансовый удар по кошельку чиновника стал расплатой за нарушения законодательства о содержании и эксплуатации гидротехнических сооружений, которые выявила прокуратура.

Проверка установила, что в собственности администрации Сурска имеется дамба длиной 1 655 м. Как выяснилось, правила ее эксплуатации не были разработаны.

Но это еще не все. В бюджете города, вопреки закону, вообще не предусматривались средства и материальные резервы для ликвидации возможных аварий на дамбе.

По представлению прокуратуры было возбуждено дело об административном правонарушении. Глава администрации Сурска оштрафован на 2 000 рублей.

«В результате нарушения устранены: правила эксплуатации ГТС приняты, а в бюджет органа местного самоуправления заложены средства на ликвидацию возможных аварий на ГТС», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.