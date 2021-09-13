В школах региона проверят документы на организацию питания

13.09.2021 | 09:31

В Пензенской области проверят школы, в которых договор на организацию горячего питания в начальных классах заключен с единственным поставщиком без проведения конкурентных процедур.

Этого от врио министра образования Александра Воронкова потребовал председатель счетной палаты региона Михаил Макаров на оперативном совещании в понедельник, 13 сентября.

Макаров попросил уточнить, много ли было составлено таких договоров на этот учебный год и обозначается ли в них стоимость продуктового набора. Свой запрос он объяснил нарушениями, выявленными во время проверок в конце прошлого учебного года.

«Мы сейчас разделяем стоимость продуктов питания (это более полумиллиарда рублей) и стоимость приготовления блюд (почти 150 млн рублей). Мы проводим анализ в муниципальных образованиях, где напрямую с единственным поставщиком заключаются договоры, пока массовых нарушений не видим.

В большинстве это (заключение договоров с единственным поставщиком. - Прим. ред.) связано с тем, что необходимо поддержать местного производителя, у которого цены на овощную продукцию ниже на порядок, чем в розничной сети или при оптовых закупках. В основном это продукция сельхозпроизводителей», - объяснил Александр Воронков.

Кроме того, региональному минобру поручено проанализировать статистику детей с пищевыми особенностями (диабетом, аллергией).

На минувшей неделе мать ученицы каменской школы пожаловалась на качество школьного питания. Женщина прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» фотографию блюда, которое было предложено детям. На ней - разломленная на две половины котлета. Фарш внутри ярко-розовый.

По словам представителей школы, мясо не сырое - при используемой технологии приготовления (в пароконвектомате) такой оттенок является нормальным. Директор образовательного учреждения Игорь Данилов добавил, что качество питания в школе проверяется ежедневно.