В Каменке ответили на претензии к качеству школьного питания

10.09.2021 | 08:14

В Пензенской области мать ученицы пожаловалась на качество школьного питания. Женщина прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» фотографию блюда, которое было предложено детям.

«Завтрак в школе № 9 г. Каменки. Сырые котлеты. Вот чем кормят детей. В том году тоже еда была сырая. Кормят, по словам ребенка, не очень», - написала мать школьницы.

На фото - разломленная на две половины котлета. Фарш внутри ярко-розовый. По словам представителей школы, мясо не сырое - при используемой технологии приготовления (в пароконвектомате) такой оттенок является нормальным.

«Полуфабрикаты мы получаем из комбината школьного питания. Сегодня были получены котлеты из говядины. Приготовление блюда осуществляется в пароконвектомате в течение 40 минут. Перед подачей контроль качества приготовленной пищи проверяет комиссия, в состав которой входят представитель школы Орешкина С. В. и медицинская сестра Полторацкая И. Ю. Поэтому выход сырого блюда в зал для питания детей исключен. Такой вид котлет - особенность приготовления в пароконвектомате», - сообщила повар школы № 9 г. Каменки Наталья Михеева.

Директор образовательного учреждения Игорь Данилов добавил, что качество питания в школе проверяется ежедневно.

«Контрольное блюдо хранится два дня. Я приглашаю родителей: приходите, посмотрите, что кушают ваши дети, вместе будем решать все возникающие вопросы. Меню школьного питания размещено на сайте нашей школы, а фото накрытых столов ежедневно рассылаются родителям», - подчеркнул Данилов.