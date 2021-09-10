Общество

В Каменке ответили на претензии к качеству школьного питания

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В Пензенской области мать ученицы пожаловалась на качество школьного питания. Женщина прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» фотографию блюда, которое было предложено детям.

«Завтрак в школе № 9 г. Каменки. Сырые котлеты. Вот чем кормят детей. В том году тоже еда была сырая. Кормят, по словам ребенка, не очень», - написала мать школьницы.

На фото - разломленная на две половины котлета. Фарш внутри ярко-розовый. По словам представителей школы, мясо не сырое - при используемой технологии приготовления (в пароконвектомате) такой оттенок является нормальным.

«Полуфабрикаты мы получаем из комбината школьного питания. Сегодня были получены котлеты из говядины. Приготовление блюда осуществляется в пароконвектомате в течение 40 минут. Перед подачей контроль качества приготовленной пищи проверяет комиссия, в состав которой входят представитель школы Орешкина С. В. и медицинская сестра Полторацкая И. Ю. Поэтому выход сырого блюда в зал для питания детей исключен. Такой вид котлет - особенность приготовления в пароконвектомате», - сообщила повар школы № 9 г. Каменки Наталья Михеева.

Директор образовательного учреждения Игорь Данилов добавил, что качество питания в школе проверяется ежедневно.

«Контрольное блюдо хранится два дня. Я приглашаю родителей: приходите, посмотрите, что кушают ваши дети, вместе будем решать все возникающие вопросы. Меню школьного питания размещено на сайте нашей школы, а фото накрытых столов ежедневно рассылаются родителям», - подчеркнул Данилов.

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Источник — фото № 1 прислано читательницей, фото № 2 предоставлено министерством образования Пензенской области
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Гость||

А потом выяснится, что в пароконвектомате подвирает датчик температуры и температурный режим не соответствует. И никто не виноват в повальной госпитализации учащихся. Вернее виноват будет китайский датчик температуры.

Гость||

Да да, конечно особенности, верим!

Гость||

В 63 школе промывают мозги родителям с питанием. Многие отказываются. Плохо кормят. Так полсобрания разглагольствуют о вкусности и полезности школьной еды

Гость||

доказательстовм сырых котлет должны служить фото этих котлет в школьной столовой а не пустые объяснения и бредни про технические условия приготовления персонала допустивших такое

Гость||

Министра Воронкова накормить такими котлетами и выгнать с должности, под следствие и на нары!

Гость||

фарш действительно такой, много раз покупали и тоже думали,что не доготовили котлеты. но проведя эксперимент поняли,что жарь ты больше часа , что минут 40, все равно внутри цвет розовый.

Гость||

Возможно это был крокодил или кенгуру. Деликатес, какой-то

Имя: Гость
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