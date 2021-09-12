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Общество

Старые схемы лечения больных COVID-19 не всегда работают

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Все возвращается на круги своя. К сожалению. Пациенты с коронавирусом лежат в коридорах лечебных учреждений: в палатах порой не хватает места.

Такие фотографии вновь стали появляться в социальных сетях. Последние были сделаны в больнице № 4 Пензы и сопровождались подписью: «В основном привозят людей пожилого возраста и они находятся в очень тяжелом состоянии».

Что касается ситуации с заболеваемостью COVID-19 в целом по области, она по-прежнему остается напряженной. Количество пензенцев, нуждающихся в госпитализации, не уменьшается.

«Более тяжелые, более трудное лечение сейчас у этих больных. Те методы и рекомендации, которыми мы пользуемся, которые даны в одиннадцатых временных методических рекомендациях, мы заметили, что приходится усиливать терапию. И, к большому сожалению, время развития этого заболевания сократилось», - отметил главный врач областного центра специализированных видов медпомощи Сергей Рыбалкин.

Если раньше специалисты говорили об инкубационном периоде от 3 до 10 дней, то сейчас речь идет о максимум пяти днях.

Кроме того, в настоящее время начинают обостряться сезонные инфекционные заболевания, грипп и ОРВИ.

«Сейчас многие возвращаются из отпуска, поэтому в сентябре, особенно его конце, какое-то повышение может быть», - добавил Сергей Рыбалкин.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Неужели кому то диагноз грипп поставят? В прошлом сезоне, помнится, гриппа у нас не было!

Гость||

Ну не катит уже.Устали все от ЛАЖИ.

Гость||

16.16,ты дурачок что ли?Какая лажа...Реально больницы забиты,дебил!

Гость||

Знакомую выписали из больницы на днях. За ночь в стационар привезли 150 человек с ковидом

Имя: Гость
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