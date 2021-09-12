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Общество

На Соборной площади прозвучали стихи и песни об Александре Невском

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С богослужения в Спасском кафедральном соборе началось празднование 800-летия со дня рождения Александра Невского в Пензе, после чего прихожане пришедшие отправились на концерт под открытым небом.

Это не просто песни, а литературно-музыкальная композиция со сложной структурой, говорит руководитель детской хоровой школы «Преображение». Она объединила свои усилия с хором духовной семинарии, оркестром колледжа искусств и студией сценического фехтования.

«В программе у нас сегодня патриотические песни, стихи об Александре Невском, отрывки из «Повести временных лет». Это такой рассказ о его жизни и подвигах, сопровождаемый музыкой, театрализованным представлением», - рассказала руководитель детской хоровой школы «Преображение» Любовь Климчева.

Постановка помогла пришедшим вспомнить историю Александра Невского и получить удовольствие от увиденного.

«Это действительно такая благодать! Я когда начала слушать, уже с самых первых моментов я почувствовала, как опускается нечто. И состояние святости проживалось», - поделилась впечатлениями пензячка Валентина Корнилова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

ПОЧЁМ ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА?

Совсем наверно туго с адептами? Доход падает?

Гость||

ЧТО никто не ходит лохов Нет

Гость||

Что общего имеет этот александр с христианством и Иисусом Христом? Если уж покопаться внутри основ церкви

Гость||

У них есть прикольная песня(Не кори мать инока). Все пошли воевать,а он остался молиться. В итоге многие погибли,но врага победили. Оказалось,что главный победитель тот,кто молился.У нас сейчас срок дают уклонистам от армии в мирное время,а здесь спрятался во время войны и сделали героем...

Имя: Гость
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