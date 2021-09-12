На Соборной площади прозвучали стихи и песни об Александре Невском

12.09.2021 | 19:55

С богослужения в Спасском кафедральном соборе началось празднование 800-летия со дня рождения Александра Невского в Пензе, после чего прихожане пришедшие отправились на концерт под открытым небом.

Это не просто песни, а литературно-музыкальная композиция со сложной структурой, говорит руководитель детской хоровой школы «Преображение». Она объединила свои усилия с хором духовной семинарии, оркестром колледжа искусств и студией сценического фехтования.

«В программе у нас сегодня патриотические песни, стихи об Александре Невском, отрывки из «Повести временных лет». Это такой рассказ о его жизни и подвигах, сопровождаемый музыкой, театрализованным представлением», - рассказала руководитель детской хоровой школы «Преображение» Любовь Климчева.

Постановка помогла пришедшим вспомнить историю Александра Невского и получить удовольствие от увиденного.

«Это действительно такая благодать! Я когда начала слушать, уже с самых первых моментов я почувствовала, как опускается нечто. И состояние святости проживалось», - поделилась впечатлениями пензячка Валентина Корнилова.