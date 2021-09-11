Общество

В пензенском минобре рассказали о поддержке молодых педагогов

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До конца года количество молодых специалистов в учреждениях образования Пензенской области должно увеличиться. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минобра.

Молодые пензенские педагоги получают хорошую поддержку. В течение трех первых лет работы им производится ежегодная денежная выплата: учителям, воспитателям, преподавателям - 35 000 рублей, работникам на иных должностях - 24 000. Кроме того, предусмотрена ежемесячная выплата молодым педагогам в размере 35% должностного оклада до достижения ими возраста 30 лет.

Также педагогическим работникам доплачивается 50% оклада за высшую квалификационную категорию и 25% - за первую.

В январе 2020 года в Пензенской области стартовала программа «Земский учитель», предполагающая выплату 1 млн рублей учителям, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки или поселки городского типа.

Сельским педагогам доплачивается 25% оклада и полностью компенсируются расходы на оплату жилья, отопления и электричества. Однако следует иметь в виду: с 1 января 2022 года этой категории специалистов не будет производиться данная выплата, если образовались долги за жилье, отопление и освещение. Задолженность по оплате ЖКУ, подтвержденная вступившим в силу судебным актом, учитывается не более чем за три последних года.

Ранее министр образования Пензенской области Александр Воронков сообщил, что в новом учебном году в школах региона начали трудиться 214 молодых учителей, а с 2017 года к работе приступили 944 молодых педагога.

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Источник — фото minobr-penza.ru
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