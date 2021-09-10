Сельские педагоги-должники не получат компенсацию платы за ЖКУ

С 1 января 2022 года сельским педагогам, задолжавшим за жилье, отопление и освещение, не будет предоставляться компенсация этих расходов. Соответствующий закон приняли депутаты Заксобра Пензенской области в пятницу, 10 сентября.
При этом оговаривается, что задолженность по оплате ЖКУ учитывается не более чем за три последних года и подтверждена вступившим в силу судебным актом.
Информацию o наличии задолженности уполномоченный орган местного самоуправления получает из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.
В случае отсутствия долга или заключения соглашения по ее погашению орган местного самоуправления производит расчет размера денежной компенсации и до 20-го числа следующего месяца перечисляет ее на банковский счет педагога или направляет по почте.
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