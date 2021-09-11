Пензенцы по достоинству оценили ярмарку местных товаров

11.09.2021 | 18:30

На первой большой ярмарке нового сезона особой популярностью пользовались овощи. У грузовых машин с ними - постоянные очереди. Картошка по 25 рублей за килограмм расходилась мешками.

«Нет картошки. Здесь подешевле будет», - пояснила пенсионерка.

В первый день работы ярмарки свою продукцию представили 14 районов Пензенской области. Каждому было чем привлечь посетителей.

«Всякий раз беру сыр только в палатке Бессоновского района. Знаю производителя. Каждый раз - что-то новое тут», - рассказала покупательница.

«Здесь - разнотравье, цветочный мед. Трехлитровая банка стоит 1 200, литр - 400. Можно сторговаться: литр уступаем за 350, три - за 1 100, если просят», - уточнил пасечник Виталий Волжин (Шемышейский район).

«Цены приемлемые, покупателей очень много. К палаткам стоят очереди - это говорит о том, что цена всех устраивает», - сделал вывод врио первого заместителя министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов.

В воскресенье, 12 сентября, сезонная ярмарка товаров пензенских производителей продолжит свою работу. Продукцию представят другие районы.