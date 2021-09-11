Общество

Пензенцы по достоинству оценили ярмарку местных товаров

Печать

На первой большой ярмарке нового сезона особой популярностью пользовались овощи. У грузовых машин с ними - постоянные очереди. Картошка по 25 рублей за килограмм расходилась мешками.

«Нет картошки. Здесь подешевле будет», - пояснила пенсионерка.

В первый день работы ярмарки свою продукцию представили 14 районов Пензенской области. Каждому было чем привлечь посетителей.

«Всякий раз беру сыр только в палатке Бессоновского района. Знаю производителя. Каждый раз - что-то новое тут», - рассказала покупательница.

«Здесь - разнотравье, цветочный мед. Трехлитровая банка стоит 1 200, литр - 400. Можно сторговаться: литр уступаем за 350, три - за 1 100, если просят», - уточнил пасечник Виталий Волжин (Шемышейский район).

«Цены приемлемые, покупателей очень много. К палаткам стоят очереди - это говорит о том, что цена всех устраивает», - сделал вывод врио первого заместителя министра сельского хозяйства Пензенской области Эдуард Каташов.

В воскресенье, 12 сентября, сезонная ярмарка товаров пензенских производителей продолжит свою работу. Продукцию представят другие районы.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
0
 
Гость||

Кто был,карп почём?

Гость||

Где конкретно ярмарка? Адрес?

Гость||

Очень дорого

Гость||

Рядом с филармонии

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Здесь - разнотравье, цветочный мед. Трехлитровая банка стоит 1 200, литр - 400. Можно сторговаться: литр уступаем за 350, три - за 1 100, если просят», - уточнил пасечник Виталий Волжин (Шемышейский район).
В 3х литровой банке 4кг. мёда умножить на 400 р. за кг.получается 1600р. какие на уй 1200

Гость||

400р за литр умный ты наш!а в банке 3х литровой не менее 4.5 кг

Гость||

Рыба прудовая почём?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте