В Пензенской области мать арестовали за долг по алиментам

09.09.2021 | 09:13

В Пензенской области арестовали мать двоих детей, которая систематически не выплачивает им алименты. Инцидент произошел в Бековском районе.

Неплательщице 43 года. Она является матерью двух дочерей в возрасте 13 и 17 лет. Женщина длительное время игнорирует обязанности по выплате средств на их содержание, в результате чего образовался долг в сумме более 450 тыс. руб.

Пристав составил протокол, женщине назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ.

«Но обязать работать женщину, не работавшую ни дня, не смог даже закон. Ее бездействие было установлено судебными приставами-исполнителями и в отношении должницы был составлен очередной административный протокол», - пояснили в региональном управлении ФССП.

На этот раз женщину арестовали на сутки.

«Это первая ласточка для раздумий о детях, родительском долге и возможность услышать биение материнского сердца у себя в груди. Порою достаточно и нескольких часов, чтобы изменить свою жизнь», - уверены приставы.

Ранее в Пензенской области приговорили к обязательным работам мать троих детей, задолжавшую им более полумиллиона.