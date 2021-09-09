Общество

В Пензенской области мать арестовали за долг по алиментам

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В Пензенской области арестовали мать двоих детей, которая систематически не выплачивает им алименты. Инцидент произошел в Бековском районе.

Неплательщице 43 года. Она является матерью двух дочерей в возрасте 13 и 17 лет. Женщина длительное время игнорирует обязанности по выплате средств на их содержание, в результате чего образовался долг в сумме более 450 тыс. руб.

Пристав составил протокол, женщине назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ.

«Но обязать работать женщину, не работавшую ни дня, не смог даже закон. Ее бездействие было установлено судебными приставами-исполнителями и в отношении должницы был составлен очередной административный протокол», - пояснили в региональном управлении ФССП.

На этот раз женщину арестовали на сутки.

«Это первая ласточка для раздумий о детях, родительском долге и возможность услышать биение материнского сердца у себя в груди. Порою достаточно и нескольких часов, чтобы изменить свою жизнь», - уверены приставы.

Ранее в Пензенской области приговорили к обязательным работам мать троих детей, задолжавшую им более полумиллиона.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Стране нужны солдаты,продавщицы в магазины,а Вы желаете Мать давшую детям жизнь,наказывать. Спасибо ей и низкий поклон,что не сделала аборт,дала детям жизнь.

Нужна другая государственная политика в этом вопросе.

Гость||

Всмысле ее ареставали за далги по алиментам? Она же мать. Это ей алименты платить далжны.

Гость||

В стране демографическая пропасть,население вымирает. Жириновский предлагал давать за рождение 200 тысяч и пусть оставляют в роддоме,а государство воспитает.

Гость||

43 года и не работала ни дня! А детей настрогала! По пьяни поди, тьфу!

Гость||

09.45 Они в детдоме, вероятно, а она туда должна платить алименты

Гость||

Гость писал(a):

Она же мать. Это ей алименты платить далжны.
Алименты платятся не матери или отцу, а детям! Кстати, к сведению мамаш, которые алименты на себя тратят: это незаконно и уголовно наказуемо

Имя: Гость
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