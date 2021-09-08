В Пензенской области мать троих детей задолжала им полмиллиона

08.09.2021 | 09:04

В Пензенской области привлекли к административной ответственности многодетную должницу по алиментам.

«Жительница Колышлейского района вместо заботы о детях, и без того растущих без матери, копит лишь административные протоколы за разные деяния, в том числе и за неуплату алиментов», - рассказали представители регионального управления ФССП.

У женщины трое детей: сын 11 лет и дочери в возрасте 13 и 14. Она задолжала им около 500 тыс. руб. Поскольку перечислять деньги мать не собиралась, в отношении нее составили протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Рассмотрев его, суд назначил сельчанке наказание в виде 100 часов обязательных работ.

«Возможно, произойдет чудо - женщина вернется в социум, трудоустроится и начнет платить своим детям, после чего вернется к ним, вспомнив, что она мать», - выразили надежду представители УФССП.