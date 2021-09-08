Общество

В Пензенской области мать троих детей задолжала им полмиллиона

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В Пензенской области привлекли к административной ответственности многодетную должницу по алиментам.

«Жительница Колышлейского района вместо заботы о детях, и без того растущих без матери, копит лишь административные протоколы за разные деяния, в том числе и за неуплату алиментов», - рассказали представители регионального управления ФССП.

У женщины трое детей: сын 11 лет и дочери в возрасте 13 и 14. Она задолжала им около 500 тыс. руб. Поскольку перечислять деньги мать не собиралась, в отношении нее составили протокол по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Рассмотрев его, суд назначил сельчанке наказание в виде 100 часов обязательных работ.

«Возможно, произойдет чудо - женщина вернется в социум, трудоустроится и начнет платить своим детям, после чего вернется к ним, вспомнив, что она мать», - выразили надежду представители УФССП.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Стране нужны солдаты,продавщицы в магазины,а Вы желаете Мать давшую детям жизнь,наказывать. Спасибо ей и низкий поклон,что не сделала аборт,дала детям жизнь.

Нужна другая государственная политика в этом вопросе.

Гость||

Спасибо ей и низкий поклон,что не сделала аборт,дала детям жизнь.

.

Сарказм если че

Гость||

Гость писал(a):

Сарказм если че
Какой сарказм? В стране демографическая пропасть,население вымирает. Жириновский предлагал давать за рождение 200 тысяч и пусть оставляют в роддоме,а государство воспитает.

Гость||

Вы реально считаете, что такая жизнь детям за счастье? Лучше бы вообще тогда не рожала! Да мало чё там болтал маразматический жирик, какое государство 200тыс даст? Вы о чем?

Гость||

Кто вообще этих детей воспитывает? Что из них вырастет? Вы об этом не задумывались? Или для вас главное количество, а не качество...

Гость||

Кто вам тут вымирает? Дороги задыхаются в пробках, в ТЦ не протолкнуться от очередей, у школ и садиков не припарковаться и не проехать, не пройти.

Гость||

Эти дети еще нарожают и сдалут гос-ву рабсилу б/п

Гость||

"Кто вам тут вымирает?"

Дурачок проснулся, здраасте!

Имя: Гость
Комментарий:

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