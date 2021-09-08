Зареченцы обмениваются одеждой через комнату «Добрых вещей»

08.09.2021 | 10:29

В Заречном большой популярностью пользуется проект «Добрые вещи»: каждый месяц комнатой, где хранятся и бесплатно выдаются бывшие в употреблении одежда, обувь и даже мебель, пользуются около 50 человек, а в межсезонье - до ста.

Ненужные вещи от горожан принимаются в ФОКе «Лесной». Волонтеры сортируют их и отправляют одежду с пятнами и дырами на вторичное использование. Ее разрезают на куски, удаляют пуговицы и металлические предметы и передают фондам, работающим с бездомными животными. Однако таких вещей поступает слишком много, поэтому зареченцев просят приносит в «Добрые вещи» только добротную одежду и обувь.

Еще одно направление проекта «Добрые вещи» - модернизация вещей, которой занимаются дизайнеры. Обладательницы преображенной одежды с удовольствием надевают ее снова.

«Проект «Добрые вещи» в Заречном становится все популярнее. Волонтеры едва справляются с наплывом поступающей туда одежды и обуви и будут рады пополнению своих рядов. Присоединиться можно, позвонив по телефону 30-43-17 или придя в ФОК «Лесной», - сообщает портал «Город Z».