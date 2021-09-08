«Термодом» предлагает квартиры в ипотеку с господдержкой

08.09.2021 | 16:56

Подать заявку на ипотеку Сбербанка по программе «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми»* можно, даже если у пензенцев только один ребенок. Главное - чтобы он был рожден в период с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года.

Программа распространяется на квартиры в Пензе и Городе Спутнике от застройщика - строительного холдинга «Термодом».

Ставка по кредиту - от 0,1% годовых* в первый год кредитования (при условии страхования заемщика в аккредитованных Сбербанком страховых компаниях и использования услуги «Электронная регистрация права собственности»), со второго года ставка увеличится на 4,9% годовых.

Можно обратиться к конкретным примерам**.

На фото - 2-комнатная квартира в ЖК «Радужные дворы». Площадь - 36,8 кв. м. Первоначальный взнос - 15%, или 401 616 руб. Ежемесячный платеж в первый год - 6 417 руб. Ежемесячный платеж в последующие годы - 12 217 руб.

Больше информации можно получить по номеру 8-927-360-67-01. Ипотечный брокер компании разъяснит условия всех программ. Данные о ценах, планировках и проектах размещены на сайте www.termodom-pnz.ru, также о них расскажут по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

*C 01.07.2021 по 01.02.2022 включительно в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и как готовое жилье от застройщика по ставке от 0,1% годовых на первый год кредитования на срок кредита от 12 до 360 месяцев ООО СЗ "ТЕРМОДОМ-ПРОФИ", при условии проведения сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО «Сбербанк» компаниях.

Со второго года кредитования ставка составит 5% годовых с учетом страхования жизни и здоровья заемщика. При отказе заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается на 0,3% годовых.

Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения (для физических лиц, не предоставивших документы, подтверждающие финансовое состояние и занятость, - 30%). Минимальная сумма кредита - 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 млн руб. при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта - рубли РФ.

Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. (включительно) родился ребенок, гражданин РФ. Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей.

Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на госрегистрацию ДДУ в электронном виде.

Услуга «Электронная регистрация права собственности» предоставляется Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, далее - ООО «ЦНС»). Услуга является платной.

Обеспечение по кредиту - залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика.

Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий - банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

**Расчет предварительный и выполнен исходя из следующих условий: стоимость квартиры при субсидировании процентной ставки 2 640 880 руб., первоначальный взнос - 15% годовых, срок кредита - 360 месяцев, сумма кредита - 2 677 440 рублей, ставка - 0,1% годовых в первый год, 5% годовых во второй и последующие годы. Чтобы рассчитать ежемесячный платеж, необходимо подать заявку на www.domclick.ru. Не является публичной офертой.

Застройщики ЖК «Радужные дворы» - ООО СЗ «Термодом-профи» (строение № 76) и ООО СЗ «Земстрой» (строение № 71). Все проектные декларации на наш.дом.рф.