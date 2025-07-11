В Спутнике создают мультиквартал нового поколения для семей

11.07.2025 | 16:51

В рамках развития 11-12-й очередей строительства в Городе Спутнике формируют уникальный мультиквартал из 6 объединенных кварталов. Первый из них, «Кид-сад», расположится рядом со школой и детскими садами.

Это будет зеленый оазис для детей и родителей. Архитекторы продумали каждую деталь. Вдоль пешеходных аллей появятся велосипедные и беговые дорожки, соединяющие все уголки мультиквартала. В просторных дворах-парках, полностью свободных от машин, оборудуют игровые площадки с экологичными деревянными комплексами и цитатами классиков на ограждениях.

Территорию защитят система видеонаблюдения и ограничение въезда. У подъездов разобьют зеленые зоны с георешетками, а для активных жителей установят воркаут-оборудование. Беседки станут местом для работы на свежем воздухе или семейного отдыха.

В светлых холлах на уровне земли появятся просторные колясочные с креплениями для велосипедов. Отдельные помещения выделят для лапомоек и буккроссинга - специальные стеллажи позволят жителям обмениваться книгами. Почтовые ящики дополнят контейнерами для макулатуры и использованных батареек.

Квартал «Кид-сад» расположен в шаговой доступности от школы № 1 и двух детских садов. На первых этажах домов откроют магазины повседневного спроса и сервисы, обеспечив новоселов инфраструктурой для повседневной жизни.

«Мы создаем не просто жилье, а среду для формирования сообщества единомышленников. Здесь дети смогут безопасно играть и развиваться, а родители - находить время для себя и общения с соседями», - отметили специалисты холдинга «Термодом».

Застройщик – ООО «СЗ «Термодом-Профи», проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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