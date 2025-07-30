При покупке жилья в «Созвездии» можно сэкономить почти полмиллиона

30.07.2025 | 15:32

Июль заканчивается, зато дарит уникальную возможность приобрести квартиру мечты в топовом жилом комплексе «Созвездие».

Для тех, кто хотел вложить средства в хорошую «однушку», есть подходящий вариант - квартира площадью 44 кв. м с лоджией в монолитном 17-этажном доме «Мира». Ее можно купить с выгодой почти в полмиллиона рублей, но только с 28 июля по 3 августа.

Из дополнительных плюсов жизни в «Созвездии»:

- функциональная единая входная группа с офисом управляющей компании;

- закрытое дворовое пространство;

- подземный паркинг;

- шаговая доступность всех необходимых для полноценной жизни объектов.

Ключи вручаются сразу в день покупки.

Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате. Записаться на консультацию можно здесь.

Организатор акции - ООО «СЗ «Созвездие». Сроком проведения считается календарная неделя с момента объявления о старте акции на сайте termodom-pnz.ru. Подробные условия - в разделе «Условия покупки». Телефон отдела продаж 28-28-20.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.