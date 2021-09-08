Общество

Пензенцев приглашают обследоваться на «Островке здоровья»

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В преддверии Всероссийского дня трезвости, который отмечается 11 сентября, в Пензе пройдет акция «Островок здоровья».

В пятницу, 10 сентября, с 12:00 до 16:00 в торгово-развлекательном комплексе «Коллаж» (проспект Строителей, 1в) можно будет пройти бесплатное обследование. «Островок здоровья» расположится на первом этаже, недалеко от входа со стороны гипермаркета «Леруа Мерлен».

«Каждый желающий сможет узнать свой индекс здоровья и дополнительно получить консультацию медицинского психолога областной наркологической больницы. Приглашаются все желающие, кому небезразлично свое физическое состояние и кто нацелен на здоровый образ жизни», - проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

В минздраве также добавили, что акция будет проходить при соблюдении требований и норм санитарно-эпидемиологического режима.

Пензенцы могут пройти обследование не только во время акции. По четвергам с 11:00 до 14:00 в городских бассейнах действуют информационно-оздоровительные площадки, на которых можно получить абонемент на бесплатные сеансы плавания. График их работы можно посмотреть здесь.

Кроме того, в четверг, 9 сентября, в аккаунтах Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» в 10:00 начнется онлайн-эфир главного нарколога области, главврача областной наркологической больницы Юрия Уткина, посвященный употреблению алкоголя.

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Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость||

А на венерические можно?

Гость||

Уж не знают как загнать в коллаж?Что народ от вас ушел из за ваших чудо цен?Пусть принимает бесплатный кардиолог и тогда ВСЕ пенсионеры Пензы к вам приедут и даже из села Заря.

Имя: Гость
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