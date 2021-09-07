Мифы и правда о спиртном: главный нарколог области раскроет все тайны

07.09.2021 | 11:40

В четверг, 9 сентября, в преддверии Всероссийского дня трезвости, который отмечается 11-го числа, пройдет онлайн-эфир главного нарколога Министерства здравоохранения Пензенской области, главного врача областной наркологической больницы Юрия Уткина.

Спикер ответит на актуальные вопросы: существует ли безопасная доза алкоголя, помогает ли спиртное при простудных заболеваниях, почему горячительные напитки на самом деле не согревают и правда ли, что вкус вина зависит от его возраста?

«Юрий Александрович развенчает топ-10 мифов об употреблении алкоголя, а также ответит на вопросы слушателей», - пояснили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Задать вопросы можно будет в чате во время эфира, а также заранее направить их по адресу электронной почты: gbuz_pocmp@mail.ru, указав в теме письма «Вопрос специалисту».

Прямой эфир пройдет в аккаунтах социальных сетей Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики «ВКонтакте» и «Одноклассники». Начало в 10:00.