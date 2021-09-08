Общество

ПАО «Т Плюс» предупредило о новом виде мошенничества

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В июле-августе текущего года зарегистрировали случаи, когда неустановленные лица объявляют закупочные процедуры от имени ПАО «Т плюс».

Мошенники направляют по электронной почте потенциальным поставщикам товаров (работ, услуг) информацию или документы о якобы проводимых закупках с указанием «Т Плюс» как заказчика. При этом в действительности потребность в данных услугах у компании отсутствует, никакие процедуры не объявлялись, работники в штате компании не числятся.

Мошенники представляются именами разных сотрудников. Они используют схему, которая предусматривает обязательное приобретение потенциальными поставщиками некоего сертификата соответствия квалификации участника закупки. Его стоимость порядка 50 000 рублей.

Кроме горячей линии, жалобы на противоправные действия поступают на телефон и электронную почту канцелярии ПАО «Т Плюс». Общее число обращений - от 10 до 50 в день.

Если организации поступают предложения и письма сомнительного характера, не позволяющие идентифицировать закупку или отправителя запроса, «Т Плюс» просит сообщать о них на горячую линию компании по телефону 8(800)-700-06-06 или же пересылать на электронную почту: hotline@tplusgroup.ru.

Сообщения о фактах мошенничества, поступившие на горячую линию, передаются в службу безопасности компании, которая отправляет их в правоохранительные органы.

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