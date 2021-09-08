На очистных сооружениях Пензы идет техническое перевооружение

08.09.2021 | 15:17

В Пензе ООО «Горводоканал» проводит внедрение на очистных сооружениях канализации города Пензы оптимальных доступных технологий.

Стоимость проекта составляет более 25 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет платы, выставленной «Водоканалом» абонентам за превышение предельно допустимой концентрации сбросов (ПДК).

По закону данный вид платы имеет целевое значение. Он пополняется за счет платы предприятий, сбрасывающих в канализацию токсичные и вредные для окружающей среды и канализационных сетей стоки, и направлен на улучшение экологической обстановки.

Так, проект реконструкции очистных сооружений предусматривает техническое перевооружение решеток грабельного типа, шнекового транспортера и пресса для уплотнения и обезвоживания отбросов. Это позволит более эффективно производить очистку сточных вод от крупных включений с последующей отмывкой задержанных отбросов от растворенной органики и их отжимом.

Помимо этого, реализация проекта способствует снижению рисков технологических отказов оборудования и возможности излива сточных вод на поверхность, что в совокупности приведет к снижению негативного воздействия на окружающую среду.

На текущий момент выполнены работы по монтажу щитовых затворов и решеток грабельного типа на 2-м канале здания решеток 1-й очереди. В настоящее время ведется демонтаж старого оборудования на 1-м канале здания решеток 1-й очереди, а также идут электромонтажные работы. Завершить модернизацию оборудования здания решеток 1-й очереди планируется до ноября.