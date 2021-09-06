Пензенца оштрафовали за слишком резкий комментарий в соцсети

06.09.2021 | 12:25

34-летний житель Пензы поплатился за комментарий в интернете крупной суммой.

В паблике мужчина прочитал о драке, произошедшей между представителями одной из этнических групп, и разместил свое мнение в излишне резких выражениях. Доступ к комментарию был открыт для всех пользователей соцсети.

Прокуратура выявила в его высказывании «возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам происхождения». Мужчину привлекли к административной ответственности.

«Постановлением Ленинского районного суда пензенец оштрафован на 10 тыс. рублей. В настоящее время противоправный комментарий удален», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Это не первый случай, когда жители региона расплачиваются за несдержанность в интернете. В августе аналогичное дело рассматривалось в отношении 25-летнего пензенца, которого также оштрафовали на 10 тысяч.

Наказание постигло и тех, кто обосновывал враждебность к полиции. Так, 36-летнему жителю областного центра было назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ, еще трем пензенцам - в виде штрафа в размере 10 000 рублей либо 20 часов обязательных работ.