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Общество

Пензенца оштрафовали за слишком резкий комментарий в соцсети

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34-летний житель Пензы поплатился за комментарий в интернете крупной суммой.

В паблике мужчина прочитал о драке, произошедшей между представителями одной из этнических групп, и разместил свое мнение в излишне резких выражениях. Доступ к комментарию был открыт для всех пользователей соцсети.

Прокуратура выявила в его высказывании «возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признакам происхождения». Мужчину привлекли к административной ответственности.

«Постановлением Ленинского районного суда пензенец оштрафован на 10 тыс. рублей. В настоящее время противоправный комментарий удален», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Это не первый случай, когда жители региона расплачиваются за несдержанность в интернете. В августе аналогичное дело рассматривалось в отношении 25-летнего пензенца, которого также оштрафовали на 10 тысяч.

Наказание постигло и тех, кто обосновывал враждебность к полиции. Так, 36-летнему жителю областного центра было назначено наказание в виде 40 часов обязательных работ, еще трем пензенцам - в виде штрафа в размере 10 000 рублей либо 20 часов обязательных работ.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Сначала разжигают ненависть в головах людей своей никчемной политикой, потом штрафуют особо эмоциональных, которые изливают душу в Интернете. Ловко придумано.

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