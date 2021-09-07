В Пензе самовольщиков штрафуют за врезки в водопровод и канализацию

07.09.2021 | 16:46

Сотрудники ООО «Горводоканал» ведут непримиримую борьбу с незаконными подключениями жителей и юридических лиц к городским сетям. Тем не менее подобные нарушения остаются серьезной проблемой. И это не просто воровство ресурса: из-за незаконных врезок существенно снижается давление в распределительной сети, особенно в частном секторе, из-за чего возникает проблема слабого напора. Кроме того, по этим причинам возможно ухудшение качества воды, а из-за несогласованных работ может быть повреждена действующая сеть.

Отключение самовольщиков на сегодня остается самой жесткой, но наиболее эффективной мерой убеждения и принуждения граждан и юридических лиц к законному пользованию коммунальными ресурсами путем заключения договора.

Во вторник, 7 сентября, по нескольким адресам частного сектора произведен демонтаж незаконных врезок. Теперь нарушителей ждет не только отключение ресурса, но и начисление штрафных санкций (расчет по сечению трубы), что может составлять от нескольких десятков до сотен тысяч и даже миллионов рублей.

Контролеры ООО «Горводоканал» ежемесячно выявляют случаи незаконных подключений потребителей к сетям водоснабжения и водоотведения. С начала 2021 года обнаружено более 50 нелегальных пользователей этими услугами. Сумма штрафных санкций для самовольщиков составила более 1,8 млн руб. Среди них есть как частные жилые дома, так и различные организации, незаконно подключенные к коммунальной инфраструктуре.

Нарушителям (как физическим, так и юридическим лицам) предлагается во избежание штрафных санкций обратиться в ООО «Горводоканал» для оформления прозрачных договорных отношений и корректировки передаваемых показаний расхода ХВС и водоотведения. В противном случае законодательство предусматривает право ресурсоснабжающей организации выставить в адрес нарушителей штраф, а также произвести отключение их домовладений и объектов от централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

На сегодняшний день уже составлен план проверок на сентябрь, во время проведения которых обычно удается непосредственно на месте зафиксировать все факты несогласованных с ООО «Горводоканал» врезок в сети и провести фотофиксацию. Поэтому нарушители не смогут уйти от ответственности.