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Общество

В Заречном малоимущим семьям подарили не вещи, а сертификаты

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В Заречном подвели итоги благотворительной акции «Подготовь ребенка к школе!», цель которой - помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, собрать детей к новому учебному году.

В Заречном подобная работа проводится уже более 10 лет. Ранее на средства благотворителей детям покупали канцтовары, портфели, школьную и спортивную форму.

В этом году алгоритм действий изменился: ученикам вручали не школьные принадлежности, а сертификаты на их приобретение, чтобы все необходимое дети и их родители выбрали сами.

«Всего за время проведения акции было вручено 225 сертификатов на канцелярские принадлежности и одежду. Помощь в подготовке к школе оказана 195 детям из 145 многодетных малообеспеченных семей, а также семей, состоящих на учете в комплексном центре социального обслуживания населения», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.

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Источник — фото www.zarechny.zato.ru
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Гость||

Вот молодцы в Заречном,а в Пензе попы устраивают ярмаки тщеславия,раздавая детям старьё...

Гость||

Дозиметры ещё подарите, пожалуйста

Имя: Гость
Комментарий:

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