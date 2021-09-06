В Заречном малоимущим семьям подарили не вещи, а сертификаты

06.09.2021 | 15:42

В Заречном подвели итоги благотворительной акции «Подготовь ребенка к школе!», цель которой - помочь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, собрать детей к новому учебному году.

В Заречном подобная работа проводится уже более 10 лет. Ранее на средства благотворителей детям покупали канцтовары, портфели, школьную и спортивную форму.

В этом году алгоритм действий изменился: ученикам вручали не школьные принадлежности, а сертификаты на их приобретение, чтобы все необходимое дети и их родители выбрали сами.

«Всего за время проведения акции было вручено 225 сертификатов на канцелярские принадлежности и одежду. Помощь в подготовке к школе оказана 195 детям из 145 многодетных малообеспеченных семей, а также семей, состоящих на учете в комплексном центре социального обслуживания населения», - сообщили в Управлении общественных связей Заречного.