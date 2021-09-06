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Общество

Пензенская область получит 309 млн на строительство дома-интерната

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Пензенская область получит дополнительные средства на строительство домов-интернатов для инвалидов и пожилых. Распоряжение о выделении бюджетных денег подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале кабмина, в ближайшие два года региону будет выделено 309 млн руб.

Ранее предполагалось, что сумма на 2022-й составит 75 млн, на 2023 - 154,5 млн. Таким образом, финансирование было увеличено на 79,5 млн. Где именно планируется построить дом престарелых, в распоряжении не уточняется.

Сумму увеличили не только для Пензенской области, но и для нескольких десятков других регионов. Общая сумма дополнительного финансирования только на текущий год составит 3,5 млрд руб.

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Гость||

А началось от Шпигеля Белозерцеву с 31 млн.

Имя: Гость
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