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Общество

Банк «Кузнецкий» обновил тарифные планы для бизнеса

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Банк «Кузнецкий» предлагает 4 тарифа по расчетно-кассовому обслуживанию, которые учитывают все потребности бизнеса:

- «Эконом» (для бизнеса с небольшим оборотом);

- «Стартовый» (для начала бизнеса);

- «Люкс» (для бизнеса с высокой деловой активностью);

- «Премиум» (для бизнеса с высоким оборотом).

Все тарифные планы предполагают бесплатное открытие счета, подключение к системе «Интернет клиент-банк», а также оформление и годовое обслуживание корпоративных банковских карт. Для индивидуальных предпринимателей появилась возможность открытия счета всего лишь по одному документу - паспорту.

Пользователям пакетов «Люкс» и «Премиум» банк будет начислять проценты на остаток средств по расчетному счету.

«Одна из ключевых задач банка - поддержка регионального бизнеса. Наша тарифная линейка разработана для любой категории бизнеса, от предприятий с небольшим оборотом до компаний с высокой деловой активностью. Малому и среднему бизнесу важно иметь в лице банка надежного партнера, поэтому банк «Кузнецкий» стремится к улучшению клиентского сервиса. Каждый из тарифных планов позволяет предприятиям гарантировать динамичное развитие бизнеса на более выгодных условиях», - прокомментировал председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин.

С подробными условиями тарифных планов можно ознакомиться в любом из офисов Банка, на сайте www.kuzbank.ru в разделе «Расчетно-кассовое обслуживание» или по бесплатному телефону 8(80) 100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609. 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.

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