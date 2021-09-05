Пензенцы могут пожаловаться на качество школьного питания в РПН

05.09.2021 | 10:15

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области разъяснили, что является здоровым питанием для детей.

Оно предусматривает профилактику негативных пищевых привычек (чрезмерное потребление соли и сахара, легких углеводов, жира, содержащегося в колбасных изделиях и сосисках, бутербродах), продолжительные перерывы между основными приемами пищи.

Здоровое питание должно снизить риски возникновения болезней желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, набора избыточной массы тела.

Специалисты ведомства контролируют обеспечение горячим питанием воспитанников образовательных организаций региона, а также его качество. Обращения пензенцев, касающиеся данных вопросов, принимают через интернет-приемную https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/.

Также в управлении действует телефон для консультаций (8412)66-09-48.

Ранее стало известно, что в области разработали стандарт школьного питания.

«К стандарту питания прилагается двухнедельное меню, причем оно не только для детей, у которых нет особых потребностей в питании, но и для тех, кому предписаны диеты. Оно унифицировано. Мы отработаем эти стандарты на пилотных школах и затем уже применим на территории всей области», - рассказал врио министра образования региона Александр Воронков на пресс-конференции 24 августа.