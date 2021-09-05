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Общество

Пензенцы могут пожаловаться на качество школьного питания в РПН

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В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области разъяснили, что является здоровым питанием для детей.

Оно предусматривает профилактику негативных пищевых привычек (чрезмерное потребление соли и сахара, легких углеводов, жира, содержащегося в колбасных изделиях и сосисках, бутербродах), продолжительные перерывы между основными приемами пищи.

Здоровое питание должно снизить риски возникновения болезней желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, набора избыточной массы тела.

Специалисты ведомства контролируют обеспечение горячим питанием воспитанников образовательных организаций региона, а также его качество. Обращения пензенцев, касающиеся данных вопросов, принимают через интернет-приемную https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/.

Также в управлении действует телефон для консультаций (8412)66-09-48.

Ранее стало известно, что в области разработали стандарт школьного питания.

«К стандарту питания прилагается двухнедельное меню, причем оно не только для детей, у которых нет особых потребностей в питании, но и для тех, кому предписаны диеты. Оно унифицировано. Мы отработаем эти стандарты на пилотных школах и затем уже применим на территории всей области», - рассказал врио министра образования региона Александр Воронков на пресс-конференции 24 августа.

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Гость||

Ага, а они не подтвердят факты, рпн заодно с чинушами, покрывают все безобразия

Гость||

А что за бурда в стакане на фото? Это они такое «здоровое» питание предлагают? Сами -то пробовали его?

Гость||

И запеканка с бурдой. Это у них фирменное блюдо, наверное.

Гость||

Это не бурда, эта какава!

Гость||

Оно конечно кака но смотришь и плакать хочется как молоды мы были

Гость||

А может это кофэ, ячневый ?

Гость||

Директор в гимназии:" Сегодня комиссии не говорите, что еда невкусная, никому ваши жалобы не нужны". Что-то изменилось?

Гость||

На каждую жалобу родком 10 бумаг напишет, как все вкусно. А сами своим детям справки приносят, чтобы в школе не ели

Гость||

Запеканку со сметаной надо давать, а не с джемом! Тем более, что джем- это легкие углеводы, с которыми они,якобы,борятся! Этих разработчиков на ликбез сначала надо, а потом пусть вякают.

Гость||

Бурая жидкость в стакане-это,конечно, ужас ужасный. Сразу так начинаешь «верить» в заботу о детях! Не могли нормальное фото поместить?

Гость||

может цикорий?

Имя: Гость
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