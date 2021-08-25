В стандарте питания школьников не учтены национальные особенности

25.08.2021 | 09:00

Во вторник, 24 августа, врио министра образования Пензенской области Александр Воронков на пресс-конференции ответил на вопрос о том, почему в региональном стандарте организации питания не учтены национальные особенности.

«Стандарт разработан. На этой неделе рабочая группа утвердит его. В нем конкретизировано то, как данный процесс должен быть организован и реализован. К стандарту питания прилагается двухнедельное меню, причем оно не только для детей, у которых нет особых потребностей в питании, но и для тех, кому предписаны диеты. Оно унифицировано. Мы отработаем эти стандарты на пилотных школах и затем уже применим на территории всей области», - рассказал чиновник.

Александр Воронков уточнил, что в вопросах питания нельзя «рубить с плеча шашкой».

«Уже сейчас мы однозначно понимаем, что мясо-молочные продукты должны соответствовать только ГОСТу, никакое ТУ не должно подходить для детского питания, это гостовские нормативы. Высшего качества должны быть и другие продукты», - подчеркнул он, отвечая на вопрос о национальных особенностях.

По словам врио министра, специалисты проанализируют, готовы ли к этому поставщики.

«Мы проконтролируем. Я уверен, что в течение всего учебного года мы постепенно внедрим стандарты питания. Будет много споров. Вы понимаете, какое мощное лобби имеют те поставщики продуктов питания, организаторы процесса, которые сегодня кормят детей, но наша позиция четкая: питание должно быть полезным, здоровым и вкусным. О безопасности я уже вообще не говорю», - заключил Александр Воронков.