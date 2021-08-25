Общество

В стандарте питания школьников не учтены национальные особенности

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Во вторник, 24 августа, врио министра образования Пензенской области Александр Воронков на пресс-конференции ответил на вопрос о том, почему в региональном стандарте организации питания не учтены национальные особенности.

«Стандарт разработан. На этой неделе рабочая группа утвердит его. В нем конкретизировано то, как данный процесс должен быть организован и реализован. К стандарту питания прилагается двухнедельное меню, причем оно не только для детей, у которых нет особых потребностей в питании, но и для тех, кому предписаны диеты. Оно унифицировано. Мы отработаем эти стандарты на пилотных школах и затем уже применим на территории всей области», - рассказал чиновник.

Александр Воронков уточнил, что в вопросах питания нельзя «рубить с плеча шашкой».

«Уже сейчас мы однозначно понимаем, что мясо-молочные продукты должны соответствовать только ГОСТу, никакое ТУ не должно подходить для детского питания, это гостовские нормативы. Высшего качества должны быть и другие продукты», - подчеркнул он, отвечая на вопрос о национальных особенностях.

По словам врио министра, специалисты проанализируют, готовы ли к этому поставщики.

«Мы проконтролируем. Я уверен, что в течение всего учебного года мы постепенно внедрим стандарты питания. Будет много споров. Вы понимаете, какое мощное лобби имеют те поставщики продуктов питания, организаторы процесса, которые сегодня кормят детей, но наша позиция четкая: питание должно быть полезным, здоровым и вкусным. О безопасности я уже вообще не говорю», - заключил Александр Воронков.

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Гость||

а что если я иудей бородатый и мне кошерное подавай

Гость||

Диета, да считаться нужно, с остальными умственными заболеваниями на религиозной почве и этому потакать 0 преступно ! При СССР не было этого бреда и дети были здоровы. И не было миллионом бросающихся на пол на дорогах молится и порядок был, даже не заикались.

Гость||

но воронков ответа на вопрос о национальных особенностях питания так и не дал.

Гость||

Щи и каша пища наша!

Гость||

Гость писал(a):

но воронков ответа на вопрос о национальных особенностях питания так и не дал.
Читай выше !

Гость писал(a):

Диета, да, считаться нужно, с остальными умственными заболеваниями на религиозной почве и этому потакать преступно ! При СССР не было этого бреда и дети были здоровы. И не было миллионов бросающихся на пол на дорогах молится и порядок был, даже не заикались и если с одного котелка дружно.

Гость||

Гость писал(a):

И не было миллионом бросающихся на пол на дорогах молится и порядок был, даже не заикались.
знаете умный вы какой? А что если время Намаза пришло?????? Аллах все видит

Гость||

Гость писал(a):

Щи и каша пища наша!
твоя может только а мне икорки хоцца черненькой иногда

Гость||

Гость писал(a):

знаете умный вы какой? А что если время Намаза пришло?????? Аллах все видит
Это сказки для управления глупыми людьми. Видит только совесть человека и видны его поступки. Остальное презренная показуха.

Гость||

Эх, погорит Воронков с такими ответами, погорит...

Гость||

В паранджах уже ходят в школу?

Гость||

Цитата от Воронкова :"О безопасности я уже вообще не говорю". А вот это совершенно напрасно! Как раз о безопасности питания как в школах, так и в детских садах, говорить небходимо в первую очередь! Это должно стоять первым в повседневной повестке работы!

Гость||

Гость писал(a):

В паранджах уже ходят в школу?
Ты что такое говоришь адский сотона ? Типун тебе на язык !

Гость||

Гость писал(a):

, с остальными умственными заболеваниями на религиозной почве и этому потакать преступно ! При СССР не было этого бреда и дети были здоровы. И
И сейчас нет этого бреда. Есть (и были) национальные школы, а также школы с религиозными уклонами. Интернаты тоже есть.

Гость||

Гость писал(a):

И сейчас нет этого бреда. Есть (и были) национальные школы, а также школы с религиозными уклонами. Интернаты тоже есть.
В таком формате бога ради. А вот то, что я вижу происходит порой на улицах москвы ... это вызывает шок, деградация полным ходом.

Гость||

Гость писал(a):

А вот то, что я вижу происходит порой на улицах москвы
порой - не в счёт. Ничего страшного.

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Имя: Гость
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