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Общество

Пензенцев возмутили становящиеся роскошью услуги такси

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Как в советские времена, машины с шашечками становятся не средством передвижения, а роскошью. Пензенцы возмущены ростом цен на услуги этого вида транспорта.

Особенно жителей областного центра шокировали сентябрьские цифры. Чтобы добраться на такси из Ближнего Арбекова до Западной Поляны в утренние и вечерние часы пик, необходимо заплатить более 300 рублей.

А ведь совсем недавно мобильное приложение выдавало сумму в два раза меньше. В региональном управлении антимонопольной службы говорят, что в ведомство поступают многочисленные жалобы, касающиеся завышенных тарифов.

«Обращения, естественно, мы рассматривали, направляли запросы. Но поскольку такие проблемы возникали на территории всей Российской Федерации, данный вопрос сейчас находится на рассмотрении в центральном аппарате ФАС России. То есть они рассматривают в полном объеме, в том числе и те обращения, проблемы, которые возникают у нас на территории субъекта», - пояснила руководитель регионального УФАС Елена Демина.

Между тем автоперевозчики связывают увеличение стоимости услуг с ростом цен на запчасти и топливо.

Однако многие россияне считают, что виной всему конкуренция, точнее ее отсутствие. Крупные компании захватили рынок и теперь диктуют свои условия.

Пожаловаться на завышенную сумму проезда в такси можно на официальном сайте пензенской антимонопольной службы, там есть раздел «Обратная связь».

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Если нет денег - не пользуйтесь.

Гость||

И мелкими отдавать нельзя,а-то убьют?

Гость||

Вы, видимо, пользуетесь раз в неделю, поэтому так пишете. А некоторые имеют по 3-4 поездки в день. Конечно, получается дорого теперь.

Гость||

ну будет как в магазинах, уже начали скидывать цены на некоторые продукты, прям хорошо так, их просто не берут втридорога. свиньям и ответ такой же

Гость||

Яндекс давно уже прифигел со своим высоким спросом. Почему поездка на то же самое расстояние внезапно начинает стоить в 3-4 раза дороже? А теперь еще и ДиДи туда же.

В нашем городе удобнее всего ходить пешком.

Гость||

Антимонопольный комитет-спасибо хоть ты о нас заботишся,обещаешь..

Гость||

Это где и когда такси были дешевым видом транспорта?

Гость||

Бойкот тупым бездельникам-таксосам!

Гость||

Рынок. Больше спрос - больше цена.

Гость||

20:24 Верно, недельку, другую лялю им в одеяле показать, не заказывать и всё. На коленях приползут ...ну давайте жить дружно граждане клиенты, за стольник куда угодно.

Гость||

Таксеры еще и стучат,будьте осторожны.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

тобы добраться на такси из Ближнего АрбековА
"из Ближнего АрбековО"

Гость||

Почему священник из Трескино, а быдло - из Арбекова?

Гость||

20:39 А самый "умный"--из Ближнего АрбековО пойдет пешком,повторяю пешком,причем в ОБА конца.

Гость||

Пешком ходить надо и экономно и для здоровья пользительно

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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