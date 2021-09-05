Пензенцев возмутили становящиеся роскошью услуги такси

05.09.2021 | 20:00

Как в советские времена, машины с шашечками становятся не средством передвижения, а роскошью. Пензенцы возмущены ростом цен на услуги этого вида транспорта.

Особенно жителей областного центра шокировали сентябрьские цифры. Чтобы добраться на такси из Ближнего Арбекова до Западной Поляны в утренние и вечерние часы пик, необходимо заплатить более 300 рублей.

А ведь совсем недавно мобильное приложение выдавало сумму в два раза меньше. В региональном управлении антимонопольной службы говорят, что в ведомство поступают многочисленные жалобы, касающиеся завышенных тарифов.

«Обращения, естественно, мы рассматривали, направляли запросы. Но поскольку такие проблемы возникали на территории всей Российской Федерации, данный вопрос сейчас находится на рассмотрении в центральном аппарате ФАС России. То есть они рассматривают в полном объеме, в том числе и те обращения, проблемы, которые возникают у нас на территории субъекта», - пояснила руководитель регионального УФАС Елена Демина.

Между тем автоперевозчики связывают увеличение стоимости услуг с ростом цен на запчасти и топливо.

Однако многие россияне считают, что виной всему конкуренция, точнее ее отсутствие. Крупные компании захватили рынок и теперь диктуют свои условия.

Пожаловаться на завышенную сумму проезда в такси можно на официальном сайте пензенской антимонопольной службы, там есть раздел «Обратная связь».