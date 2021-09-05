Коронавирус в области: новые жертвы и география случаев

В воскресенье, 5 сентября, в региональном оперативном штабе озвучили географию новых случаев коронавируса в Пензенской области.
Всего за сутки выявили 227 заразившихся. 139 новых пациентов - жители Пензы, 14 - Нижнеломовского района, 10 - Пензенского.
Менее 10 новых случаев инфекции зарегистрировали в Лунинском (9), Спасском, Бессоновском (по 8), Земетчинском, Мокшанском районах, ЗАТО Заречный (по 7), Иссинском (5), Белинском, Вадинском (по 4), Наровчатском (2), Городищенском и Шемышейском (по 1) районах.
Общее количество инфицированных в области достигло 64 682.
За минувшие сутки медики выписали 310 человек. Всего коронавирус сумели побороть 53 621 заразившийся. Зафиксировано 12 новых смертей. Общее число скончавшихся - 2 237.
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