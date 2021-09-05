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Общество

Коронавирус в области: новые жертвы и география случаев

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В воскресенье, 5 сентября, в региональном оперативном штабе озвучили географию новых случаев коронавируса в Пензенской области.

Всего за сутки выявили 227 заразившихся. 139 новых пациентов - жители Пензы, 14 - Нижнеломовского района, 10 - Пензенского.

Менее 10 новых случаев инфекции зарегистрировали в Лунинском (9), Спасском, Бессоновском (по 8), Земетчинском, Мокшанском районах, ЗАТО Заречный (по 7), Иссинском (5), Белинском, Вадинском (по 4), Наровчатском (2), Городищенском и Шемышейском (по 1) районах.

Общее количество инфицированных в области достигло 64 682.

За минувшие сутки медики выписали 310 человек. Всего коронавирус сумели побороть 53 621 заразившийся. Зафиксировано 12 новых смертей. Общее число скончавшихся - 2 237.

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Гость||

Антипрививочники, ваша любимая кость (тема) вброшена. Ату! Нападайте! Мусольте!

Гость||

Ваучер придурошный первым отметился, с ура ждал , чтоб вякнуть высер свой

Гость||

Жертвы егэ пишуть статейки…

Гость||

А где новостя про вакцинацию о её темпах масштабах по области?

Гость||

ну вот и славненько у стаканиваеться болеем и выздоравливаем. Немного помираем а куды деваться вирус как ни как не у всех организм способен ему противостоять да и закон природы слабый не выживает действует.

Гость||

Надоело уже поо одно и тоже ежедневно! Давайте про выборы! Где дебаты-кандидаты!

Имя: Гость
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