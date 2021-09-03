Общество

Пензенское УФАС будет настаивать на снижении цены проезда

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Решение пензенского антимонопольного органа, принятое в отношении компаний-перевозчиков, обжалуется ими в арбитражном суде. Поэтому с 1 сентября цены на проезд в автобусах и маршрутках они не снизили, как требовало УФАС.

«Со стороны компаний-перевозчиков антимонопольному органу не были представлены доказательства обоснованности установленного тарифа. То есть они не подтвердили все те затраты, которые представляли нам в рамках рассмотрения дела в качестве обосновывающих именно ту стоимость проезда, которая была установлена», - сообщила руководитель Пензенского УФАС России Елена Демидова.

Прежде чем принять такое решение, специалисты УФАС проанализировали сопоставимые рынки по всей России, сделали запросы в ряд территориальных органов, где действуют тарифы на тех же условиях, что и в Пензе, и пришли к выводу: в областном центре установлена монопольно высокая цена.

«Тариф, по нашему мнению, необоснован. Какое решение примет суд - это уже будет в судебном порядке рассматриваться. Но я считаю наше решение законным и обоснованным, поэтому мы будем защищать свои интересы. Даже если суд первой инстанции не согласится с решением антимонопольного органа, мы будем обжаловать до верховной инстанции - до Верховного суда», - пояснила Елена Демидова.

Тем не менее пензенцы пока настроены пессимистично и не верят в возможность снижения цены проезда.

Первое заседание арбитражного суда состоится только в октябре. А значит, весь сентябрь пензенцы будут ездить по старым ценам.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Это до 19го, а потом перестанут настаивать и даже вякать про это.

Гость||

/пришли к выводу: в областном центре установлена монопольно высокая цена./

Конечно, тюгаеву на что в италии жировать? Ему много надо, да и другим мироедам-перевозчикам, тьфу, провались они в ад!

Гость||

Гость писал(a):

Это до 19го, а потом перестанут настаивать и даже вякать про это.
это да вся их логика, пыль в глаза дуракам кто этого не понимает

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенское УФАС будет настаивать на снижении цены проезда
Пусть ещё настаивают на возвращении всей троллейбусной инфраструктуры в собственность муниципалитета. Сделка была НЕЗАКОННОЙ. Лица были аффилированы.

Гость||

Стесняюсь спросить, а почему ФАС разрешил принять необоснованно завышенные тарифы?

Гость||

К ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА СНИЗЯТ?

Гость||

Гость писал(a):

когда кассы поставят в маршрутки, можно бесконечно долго настаивать и обжаловать в судах
Во первых это черный не контролируемый нал. Во вторых когда нет билетов это превращается в прачечную , можно легализовывать не законно нажитые средства. Эта ОПГ от этого ни когда не откажется. А государственные структуры у нас на территории Пензенской области являются коррупционным придатком местной ОПГ и ПОЭТОМУ ЭТИ РЕШЕНИЯ НИ КОМУ НЕ УКАЗ!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Со стороны компаний-перевозчиков антимонопольному органу не были представлены доказательства обоснованности установленного тарифа
Потому что они работают в чёрную. Пассажирооборот не учитывается. Билеты не выдаётся. Налоги не платятся. Доказать свои затраты перевозчикам НЕВОЗМОЖНО.

Гость||

Ахахаха. УФАС вообще никто и звать никак. Их крутят как хотят а они сделать ничего не могут!

Гость||

Могут вид сделать перед голосовалками, что интересы людей отстаивают, хех

Гость||

Гость писал(a):

Пусть ещё настаивают на возвращении всей троллейбусной инфраструктуры в собственность муниципалитета. Сделка была НЕЗАКОННОЙ. Лица были аффилированы.
Естественно и Батраков об этом знал! А ныне у них согласие троллейбусами владеют Кривозубов с Фоминым на паях. Это просто рейдерский захват и начался он с захвата ППАТП-3 Фомиными -Тюгаевыми и ППАТП-4 Бочкаревыми-Кривозубовыми. А потом они захватили и все остальное.

Гость||

Тюгаева когда поймают?

Гость||

Гость писал(a):

Стесняюсь спросить, а почему ФАС разрешил принять необоснованно завышенные тарифы?
Ты дурачок? Дилижанс и Меркурий работают по нерегулируемым тарифам. Эти тарифы никто не утверждает. Фомин и Кривозубов сами решают сколько брать с пензюков.

Гость||

Я пешком хожу, и полезно, и этим козлам шиш!

Гость||

Гость писал(a):

Эти тарифы никто не утверждает. Фомин и Кривозубов сами решают сколько брать с пензюков.
А за каким у нас куча чиновников отвечающих за транспорт, если они ничего не решают?

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Имя: Гость
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