Пензенское УФАС будет настаивать на снижении цены проезда

03.09.2021 | 19:14

Решение пензенского антимонопольного органа, принятое в отношении компаний-перевозчиков, обжалуется ими в арбитражном суде. Поэтому с 1 сентября цены на проезд в автобусах и маршрутках они не снизили, как требовало УФАС.

«Со стороны компаний-перевозчиков антимонопольному органу не были представлены доказательства обоснованности установленного тарифа. То есть они не подтвердили все те затраты, которые представляли нам в рамках рассмотрения дела в качестве обосновывающих именно ту стоимость проезда, которая была установлена», - сообщила руководитель Пензенского УФАС России Елена Демидова.

Прежде чем принять такое решение, специалисты УФАС проанализировали сопоставимые рынки по всей России, сделали запросы в ряд территориальных органов, где действуют тарифы на тех же условиях, что и в Пензе, и пришли к выводу: в областном центре установлена монопольно высокая цена.

«Тариф, по нашему мнению, необоснован. Какое решение примет суд - это уже будет в судебном порядке рассматриваться. Но я считаю наше решение законным и обоснованным, поэтому мы будем защищать свои интересы. Даже если суд первой инстанции не согласится с решением антимонопольного органа, мы будем обжаловать до верховной инстанции - до Верховного суда», - пояснила Елена Демидова.

Тем не менее пензенцы пока настроены пессимистично и не верят в возможность снижения цены проезда.

Первое заседание арбитражного суда состоится только в октябре. А значит, весь сентябрь пензенцы будут ездить по старым ценам.