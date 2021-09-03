Общество

На улице Глазунова демонтаж забора у многоэтажки возмутил жильцов

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Жители дома № 9 на улице Глазунова защищают домофон. Они недоумевают, как электронное табло стало составной частью забора, который хотят демонтировать.

«Мы все - представители, здесь есть часть нашего имущества, и мы хотим его отстоять», - рассказала председатель ТСЖ Светлана Лычагина.

Неожиданно появились представители городской власти вместе с подрядной организацией и, ссылаясь на различные постановления, объявили часть ограждения вне закона, а значит, подлежащим устранению, так как оно установлено на муниципальной земле. Оказывается, срезать и передать конструкцию на ответственное хранение некоему ИП нужно вместе с электроникой. А она, как говорят люди, стоит 45 000 рублей.

«Они не представляются, девушка с молодым человеком сказали, что они из городской администрации, что они не обязаны предоставлять нам никакие документы. Этот забор у нас сейчас демонтируют и забирают на ответственное хранение», - пояснил житель дома № 9 на ул. Глазунова Дмитрий Куршев.

Немногим ранее метры ограждения были срезаны у соседнего нового дома. Собственно, с жалобы других местных жителей на перегородки со стороны многоэтажек в 3-м проезде Рахманинова все и началось. Они посетовали, что теперь дети и пожилые люди вынуждены передвигаться по дороге, а не пешеходной зоне.

«Та часть, которая была демонтирована, полностью находилась на муниципальной земле. Соответственно, при этом внутри ограждения оказался тротуар», - отметил заместитель главы администрации г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Также было получено письмо из Управления ГОЧС города Пензы.

«В этой части - тоже нарушения», - подчеркнул Магомед Агамагомедов.

Самовольный захват муниципальной земли подтвержден. Заодно решили привести в порядок и участок забора рядом с домом № 9 на улице Глазунова.

«В принципе, нужно было поставить калитку по границе земельного участка. Это позволило бы нам и обслуживающей организации полноценно вести обслуживание трансформаторной подстанции, и вопрос, связанный с законностью установки ограждения, был бы полностью снят», - объяснил Магомед Агамагомедов.

Но людей, отстаивающих свой домофон, возмутил один нюанс.

«При проведении демонтажа металлической конструкции не ведется никакой записи, не ведется учет метража изымаемой конструкции», - произнес Дмитрий Куршев.

В итоге первую волну конфликта все же удалось усмирить. Люди нашли специалиста среди местных, который снял домофон, хотя, как пояснили в городской администрации, все, что висит на заборе, - его составляющие. Предупреждающих объявлений о демонтаже, как говорят жители, не видели. Не получала их и председатель дома.

Тем не менее теперь они должны прийти в городскую администрацию, написать заявление и забрать, если захотят, свой забор назад. Только для этого им придется оплатить работы по его демонтажу. Параллельно горожане собираются написать заявление в прокуратуру.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Нечего ставить заборы, шлакбаумы. Я рад что заборы ваши срезать начали.

Гость||

так им и надо

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