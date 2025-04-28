С забора парка Белинского может исчезнуть реклама

28.04.2025 | 13:52

Многочисленные рекламные баннеры на заборах парка им. Белинского и Центрального рынка со стороны улицы Урицкого могут исчезнуть в этом году.

Еще в 2023-м, когда из-за несоответствия утвержденной в мэрии концепции размещения наружной рекламы сняли баннеры со стены здания на ул. Кирова, 58а, пензенцы задались вопросом, законно ли расположение рекламы на заборах парка и рынка.

Тогда представитель областного правительства, отвечая горожанам в соцсети «ВКонтакте», объяснил: на установку и эксплуатацию конструкций на указанных заборах разрешения были выданы в 2015 и 2016 годах, то есть до вступления в силу постановления администрации «Об утверждении концепции размещения наружной рекламы в городе Пензе» (29 декабря 2017-го).

«После окончания срока действия разрешений указанные конструкции будут подлежать демонтажу», - пообещал специалист. У одних этот срок истекает в апреле 2025 года, у других - в сентябре.

Редакция PenzaInform.ru направила запрос в мэрию с просьбой пояснить, будет ли демонтирована портящая вид города реклама.

«По истечении срока действия разрешения, выданного администрацией г. Пензы, владельцам рекламных конструкций будут выданы предписания о проведении демонтажа конструкций в добровольном порядке. В случае неисполнения выданных предписаний демонтаж будет осуществлен за счет средств бюджета Пензы», - говорится в ответе, подписанном и. о. первого заместителя главы администрации Сергеем Волковым.