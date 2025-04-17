В России ограничили скорость прокатных электросамокатов

17.04.2025 | 19:51

С четверга, 17 апреля, лимит скорости у всех электросамокатов операторов кикшеринга в России снижается до 20 км/ч, сообщили в компаниях Яндекс Go, МТС Юрент и Whoosh.

«Это на 20% меньше, чем максимальная разрешенная скорость СИМ по ПДД», - говорится в совместном сообщении операторов.

Контролировать самокатчиков будет специальный IoT-модуль.

«Мера направлена на ограничение неосознанных пользователей, которые резкими маневрами на тротуаре создают аварийные ситуации и мешают пешеходам», - уточнили операторы.

Снижение скорости будет протестировано в рамках пилотного проекта на старте сезона.

Ранее сообщалось, что с наступлением устойчивой теплой погоды пензенцы стали обращаться к врачам с травмами, полученными при падении с электросамокатов.

Нередко самокатчики не только страдают сами, но и травмируют других, становясь виновниками ДТП. Так, вечером 1 апреля возле отделения Центрального банка РФ на улице Кирова две пензячки, ехавшие на одном электросамокате по тротуару, врезались в 59-летнюю женщину и 70-летнего мужчину. Все четверо упали на асфальт. Пешеходы получили травмы, им понадобилась помощь врачей.