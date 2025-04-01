В Пензе заменят ограждение Ахунского кладбища

01.04.2025 | 16:55

В Пензе заменят часть ограждения Ахунского кладбища, расположенного на улице Кордон Студеный. Электронный аукцион по поиску подрядчика стартовал на портале госзакупок во вторник, 1 апреля.

Начальная (максимальная) цена договора, который заключат с победителем торгов, - 420 000 рублей. Заказчиком выступает МБУ «Служба городских кладбищ».

На эти деньги планируется изготовить и установить 100 погонных метров ограждения по 4 200 рублей за каждый. Конструкция представляет собой двухметровые столбы и горизонтальные направляющие из профильных труб, а также деревянный штакетник, покрытый бесцветной огнебиозащитой.

Выполнить работы необходимо в срок до 1 августа.

В 2023 году в Пензе выделили 1 млн 961 тыс. 700 рублей на замену ограждения трех кладбищ: Ахунского, Новозападного и Русско-польского. Самые объемные работы провели именно в Ахунах, где установили забор (174 погонных метра) из оцинкованного профлиста.