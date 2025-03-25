Пензенский строитель обманул 8 человек, заказавших заборы

25.03.2025 | 13:12

42-летний житель Пензы обманул 8 человек, пообещав построить им заборы, и «заработал» на этом более 1,6 млн рублей.

Мужчина занимался мошенничеством с октября 2021 по май 2024 года. Он заключал с заказчиками договоры и брал оплату.

«После получения денег он создавал видимость трудовой деятельности, выполняя некоторые обязанности, но большую часть средств присваивал себе», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Строитель обманул жителей Бессоновки, Пензы и Колышлея.

В ходе предварительного следствия он признал вину и возместил ущерб двум потерпевшим в размере 140 213 рублей.

Уголовное дело направлено в Бессоновский районный суд.