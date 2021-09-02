Стала известна дата открытия нового Бакунинского моста

02.09.2021 | 15:27

В пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области озвучили дату торжественного открытия Бакунинского моста.

Сейчас на объекте завершаются работы. Сдадут его в четверг, 9 сентября.

Движение по Бакунинскому мосту перекрыли 19 сентября 2019 года. Ему требовалась реконструкция. Специалисты работали два года. В ремонт вложили почти 1 млрд рублей.

В итоге сооружение стало шире и длиннее, увеличилась длина пролетов. На новом мосту организовано три полосы движения: две в сторону центра, одна в направлении улицы Злобина.

Также специалисты расширили пешеходную зону, по одной стороне объекта ее совместили с велосипедной дорожкой.

Ранее сообщалось, что подсветку моста сделали холодным голубым светом.