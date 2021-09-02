Стала известна дата открытия нового Бакунинского моста

В пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области озвучили дату торжественного открытия Бакунинского моста.
Сейчас на объекте завершаются работы. Сдадут его в четверг, 9 сентября.
Движение по Бакунинскому мосту перекрыли 19 сентября 2019 года. Ему требовалась реконструкция. Специалисты работали два года. В ремонт вложили почти 1 млрд рублей.
В итоге сооружение стало шире и длиннее, увеличилась длина пролетов. На новом мосту организовано три полосы движения: две в сторону центра, одна в направлении улицы Злобина.
Также специалисты расширили пешеходную зону, по одной стороне объекта ее совместили с велосипедной дорожкой.
Ранее сообщалось, что подсветку моста сделали холодным голубым светом.
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