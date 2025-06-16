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Общество

Билайн прервет звонок от мошенника при получении СМС с кодами

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Оператор билайн внедряет новую функцию безопасности, направленную на защиту абонентов от мошеннических действий. Теперь, если во время голосового вызова от неизвестного контакта клиенту приходит СМС с кодом от «Госуслуг» или банков, оператор может прервать текущий звонок, чтобы предотвратить открытие злоумышленникам доступа к деньгам или персональным данным клиента.

Это работает следующим образом: билайн анализирует номер звонящего - его проверяют алгоритмы антифрода. Если система покажет, что номер мошеннический или может быть таковым, звонок будет прерван.

Новый уровень защиты уже доступен всем клиентам билайна. Дополнительная плата за функцию не взимается, и работает она автоматически, ничего подключать не нужно.

В ближайшее время билайн начнет поэтапное внедрение аналогичного механизма для звонков через мессенджеры. Это дополнительная мера для борьбы с социальной инженерией, когда злоумышленники пытаются выманить у пользователей коды подтверждения во время разговора.

«Для нас безопасность клиентов не просто функция, а обеспечение спокойствия и комфорта при пользовании услугами связи и цифровыми сервисами. Каждый день мы работаем над тем, чтобы технологии помогали жить, а не становились инструментом в руках мошенников. Новая система защиты - это умный щит между клиентом и преступником: если во время подозрительного звонка приходит СМС с кодом, звонок автоматически прерывается. Никаких сложных настроек, никаких дополнительных действий - просто надежная защита, которая работает незаметно, но эффективно. Потому что клиенты хотят заниматься тем, что им важно, а мы делаем все, чтобы не надо было переживать и отвлекаться на мошенников», - прокомментировал генеральный директор билайна Сергей Анохин.

Реклама. Заказчик - ПАО «ВымпелКом». ОГРН 1027700166636.

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Источник — фото freepik.com
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