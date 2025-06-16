Прогноз на неделю: Пензенскую область ждут грозовые дожди

16.06.2025 | 11:55

На предстоящей рабочей неделе, с 16 по 20 июня, в Пензенской области сохранится преобладающее влияние циклонов, сообщили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Атлантика не торопится сбавлять свои обороты. Прохождение атмосферных фронтов будет сопровождаться грозовыми дождями и порывистым ветром, также локально возможен град. Ветер развернется с северной четверти на южное направление», - проинформировала начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

Температурный режим останется ниже климатической нормы на 2-4 градуса.

Днем на улице будет от +18 до +24, по ночам порой будет холодать до +8 градусов.

Кратковременные дожди и возможная гроза есть в прогнозе на каждый будний день.