Общество

Пензенцы прошли медосмотр у здания Лермонтовской библиотеки

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Получить брошюру, консультацию врача, измерить индекс массы тела, давление и подобрать полезную литературу в одном месте - это реально. Перед зданием областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова прошла информационно-просветительская акция.

«Тема, которую мы предлагаем нашим читателям, - здоровый образ жизни. Подобрана литература из наших фондов, из современных поступлений на эту тему. В «Библиотеке на колесах» развернута книжная выставка, на «плазме» демонстрируются тематические видеоролики», - рассказал главный библиотекарь группы по нестационарному обслуживанию областной библиотеки Андрей Горайко.

Совместный проект министерств культуры и здравоохранения заключается в организации единой площадки, где дети могут провести время в «Калейдоскопе здоровья», а взрослые - получить рекомендации специалиста.

«Здоровье населения - проблема и государства, и правительства. Все настроены на то, чтобы помогать людям вести правильный образ жизни, следить за своим здоровьем, вовремя обращаться к врачам, проходить диспансеризацию - про это мы с ними и разговариваем», - отметила врач по медицинской профилактике центра общественного здоровья Анастасия Филюшкина.

Татьяна Мельникова считает, что нужно регулярно проверяться.

«Профилактика для самой себя - и уже хорошо. Очень нужны такие акции, особенно пожилым людям», - пояснила пенсионерка.

После консультации врача можно пройти в библиомобиль и ознакомиться с литературой по здоровому образу жизни. Интересно будет не только взрослым: специально для детей сотрудники подготовили яркие энциклопедии.

Посетить «Библиотеку здоровья» можно будет 9, 15 и 17 сентября с 11:00 до 13:00.

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Источник — ТРК «Наш дом», Ольга Сальникова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Перед зданием областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова
не было тут никого на Кирова,чо врете

Гость||

Это Эльцинская библиотека,если что.

Имя: Гость
Комментарий:

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