Общество

Для пензенцев привезли почти 265 тысяч доз «Cовигриппа»

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В Пензенскую область поступил второй вид вакцины против гриппа. В регион доставили почти 265 тысяч доз препарата «Cовигрипп».

«Он применяется для ежегодной профилактической иммунизации против сезонного гриппа у детей с 6-месячного возраста, подростков и взрослых без ограничения возраста и у беременных женщин в II-III триместрах беременности», - уточнили в региональном министерстве здравоохранения.

По словам медиков, вакцинация «Совигриппом» особенно показана:

- лицам старше 60 лет;

- детям дошкольного возраста, школьникам;

- лицам, часто болеющим острыми респираторными вирусными инфекциями;

- лицам, страдающим хроническими соматическими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, почек, болезнями обмена веществ, сахарным диабетом, хронической анемией, аллергией (кроме непереносимости куриных белков), врожденным или приобретенным иммунодефицитом, в том числе инфицированным ВИЧ.

Прививку можно сделать в поликлинике по месту прописки. Ранее в Пензенскую область поступило более 70 000 доз препарата «Ультрикс Квадри». В будущем планируются еще поставки.

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Гость||

колите в себя сами всякую гадость!

Гость||

В том году от гриппа не кололи никто не болел. Зачем в этом колоть? Ковида всех же победила.

Имя: Гость
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