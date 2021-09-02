Для пензенцев привезли почти 265 тысяч доз «Cовигриппа»

В Пензенскую область поступил второй вид вакцины против гриппа. В регион доставили почти 265 тысяч доз препарата «Cовигрипп».
«Он применяется для ежегодной профилактической иммунизации против сезонного гриппа у детей с 6-месячного возраста, подростков и взрослых без ограничения возраста и у беременных женщин в II-III триместрах беременности», - уточнили в региональном министерстве здравоохранения.
По словам медиков, вакцинация «Совигриппом» особенно показана:
- лицам старше 60 лет;
- детям дошкольного возраста, школьникам;
- лицам, часто болеющим острыми респираторными вирусными инфекциями;
- лицам, страдающим хроническими соматическими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, почек, болезнями обмена веществ, сахарным диабетом, хронической анемией, аллергией (кроме непереносимости куриных белков), врожденным или приобретенным иммунодефицитом, в том числе инфицированным ВИЧ.
Прививку можно сделать в поликлинике по месту прописки. Ранее в Пензенскую область поступило более 70 000 доз препарата «Ультрикс Квадри». В будущем планируются еще поставки.
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