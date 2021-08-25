В Пензенскую область поступила первая партия вакцины от гриппа

25.08.2021 | 19:53

В Пензенскую область поступила первая партия вакцины «Ультрикс Квадри», более 70 000 доз. Она рассчитана на возраст от 6 месяцев до 60 лет.

Защищает от всех известных в губернии штаммов. Показана также мамам будущим и только родившим.

«Беременные женщины могут вакцинироваться с II и III триместра беременности. Кроме того, женщины, кормящие грудным молоком, также могут провакцинироваться и тем самым защитить своих детей от 0 до 6 месяцев, потому что иной защиты для маленьких деток не существует. У нас были случаи летальных исходов детей раннего возраста, дети четырех месяцев были, которые как раз погибли от заболеваемости гриппом В», - сообщила врио заместителя министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

Вакцинация будет проходить на фоне третьей волны пандемии коронавируса. Медики рекомендуют сначала сделать прививку от COVID-19.

«Они не взаимозаменяемы. Это две совершенно разные инфекции, и на каждую должен сформироваться свой иммунитет. Разрыв временной между вакцинацией против гриппа и против коронавирусной инфекции должен составлять не менее 30 дней», - пояснила Марина Воробьева.

«Скажут сделать - сделаем», - обозначил свою позицию пензенец.

До 1 сентября вакцинируют от гриппа воспитанников детских домов, людей, проживающих в интернатах. С начала осени население региона может сделать прививку в поликлиниках по месту жительства.

Региональный минздрав заказал также более 200 000 доз вакцины «Совигрипп», взрослой и детской. В будущем планируются еще поставки. Население Пензенской области традиционно стабильно защищается от гриппа, процент привитых высокий, что позволяет избежать эпидемии.