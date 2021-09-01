Общество

Жители Арбекова возмущены предстоящим расширением дороги

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Возможно, конфликта не было бы изначально, если бы расширение проспекта Строителей в районе Лермонтовской библиотеки шло не в сторону дома № 156а.

«Мы понимаем, что дороге - быть. Мы просили рассмотреть вариант, чтобы сместить ее ближе к той дороге. К сожалению, результата нет», - пожаловалась жительница дома № 156а на пр-те Строителей Юлия Павлова.

Изменения пугают людей. Никому не хочется иметь оживленную проезжую часть под окнами. Однако строительство такой дороги было включено в генеральный план города уже в 70-80-х годах. А многоэтажка параллельно существующей магистрали появилась в начале 2000-х.

«Ее нельзя отодвинуть: водопровод диаметром 500 мм, высоковольтные кабели - для них нужен открытый коридор. Мы не можем подвинуть дорогу и в новую дорогу опять положить коммуникации - это запрещено. Запрещено тротуары и дороги устраивать там, где высоковольтный кабель», - сообщил руководитель Управления капитального строительства г. Пензы Магомед Агамагомедов.

Это не первая встреча жителей дома и представителей городской власти. Участок проспекта Строителей должен стать трехполосным в обе стороны.

«Лузгиным было дано обещание, что разделительная полоса между дорогами будет от 3 до 6 метров. Мы видим, что она значительно больше, чем 6 метров, - там около 15», - рассказала Юлия Павлова.

«Разделительная будет строго по проекту - 3-6, она уже определена, параметры определены, экспертиза пройдена. Изменить заказчик не имеет права. Рабочая документация будет заказчику выдана проектным институтом, поэтому можете приехать и ознакомиться, в случае необходимости мы экземпляр предоставим», - заявил Магомед Агамагомедов.

Люди хотят сравнить проектную документацию с рабочей. Дорога-дублер между основной магистралью и домом останется. Но вопрос, что будет установлено на разделительной полосе, пока не решен. Жильцы сами еще не пришли к единому мнению, что им нужно - щиты, деревья или то и другое.

Представители городской власти ждут от жильцов предметного письменного предложения, а люди - конкретных действий по организации парковочных мест вдоль дублера и рядом с библиотекой.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Издеваются над людЯми как всегда, басурмане

Гость||

Эти жильцы из 156а обнаглели совсем ! Не нравится,переезжайте обратно в деревню !

Гость||

Ты переехал уже, селянин?

Гость||

Любишь СЕKС?!

Здeсь ты cможешь осyществить свои сeкcyальные жeлания, pасширить свои гоpизонты и попpобовать что-то новeнькое. 100% AHOHИMHOCTЬ. Это должен попpобовать каждый мyжчина ----- http://bit.do/vsisky

Гость||

Я в ручную люблю

Гость||

Так, дорога города нужна!!!! Из-за одного дома (который против этой идеи) ничего менять не надо. Город развивается!! Если кому-то что-то не нравится могут переезжать. ТОЧКА.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Мы понимаем, что дороге - быть. Мы просили рассмотреть вариант, чтобы сместить ее ближе к той дороге. К сожалению, результата нет», - пожаловалась жительница дома № 156а на пр-те Строителей Юлия Павлова.
Мадам оборзела в край , этот дом построили в 2003 году , вот только на тот момент когда 156 а ещё даже не было на уровне котлована часть дороги там уже была ! Просто при Бочкареве-Доле кто то близкий к нему подсуетился и взял в аренду землю под автостоянку рядом ( там где в 2006 построят 168 дом) и эта автостоянка находилась на дороге где то до 2018 и лишь после этого забор немного подвинули с дороги. А дорога там была запланирована по ген.плану ещё в 70-х.!

Имя: Гость
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