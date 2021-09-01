Общество

Владимир Мутовкин поздравил жителей Пензы с Днем знаний

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В среду, 1 сентября, отмечается День знаний. Свои поздравления школьникам, студентам, учителям и родителям направил глава города Пензы Владимир Мутовкин.

«1 сентября - праздник, наполненный радостными ожиданиями и множеством счастливых мгновений, он объединяет поколения и никого не оставляет равнодушным.

Особенно волнующий этот день для тех, чья школьная и студенческая жизнь сегодня только начинается. Впереди вас ждет много новых открытий. И я сердечно желаю вам интересной учебы, ярких событий, грандиозных побед и успехов во всех начинаниях!

Особой ностальгией этот день будет пропитан для выпускников школ и вузов, ведь им предстоит за учебный год определиться с выбором будущей профессии и дальнейшего жизненного пути. Дорогие юноши и девушки, пусть все у вас сложится удачно, а ваши мечты воплотятся в реальность!

Отдельно хочу обратиться в этот праздничный день к учителям, пожелав им удачи в нелегком труде, настойчивости в достижении намеченных целей и вдохновения. Родителям я желаю мудрости и терпения, будьте для своих детей всегда поддержкой и опорой, пусть они радуют вас своими достижениями в учебе и общественной жизни.

Пусть День знаний для каждого из вас будет наполнен радостью добрых встреч, верой в собственные силы, счастливыми улыбками и позитивными мгновениями! Крепкого здоровья, мира, добра, благополучия!» - говорится в обращении.

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