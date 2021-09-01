Общество

В Пензенской области коронавирусом заразились еще 234 человека

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В среду, 1 сентября, в Пензенской области стало известно о 234 случаях заражения коронавирусной инфекцией, произошедших за минувшие сутки. Общее число зарегистрированных пациентов достигло 63 764.

По данным оперативного штаба, большая часть новых заболевших живет в Пензе (150). В Нижнеломовском районе выявили 34 инфицированных, в Пензенском - 21, в Бессоновском и Земетчинском - по 5, в Заречном - 4, в Спасском, Белинском, Лунинском и Шемышейском районах - по 3.

По одному новому заражению - в Наровчатском, Пачелмском и Сердобском районах.

Накануне стало известно о том, что выздоровели 372 человека. Число пациентов, которые перенесли заражение благополучно, достигло 52 253. Умерли за последние сутки 19 человек. Теперь жертв 2 178.

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Гость||

В Израиле 30 на всю страну за сутки умерли - для них это много , а в Пензе 19 и ничего .

Гость||

А для кого ковид опасен а для кого не опасен? А для кого грипп опасен а для кого нет?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Теперь жертв 2 178.
На совести мракобесов.

Гость||

Как то подозрительно медленно опасный вирус распростроняеться по области вы не находите? За 18 месяцев и 5% ещё не хворало а умерло и 0,5 % даже нет. Получается вирусом какой то заторможенный и не несёт опасность для большинства области.

Гость||

А точнее жертв 2 178 это всего 0,17% от жителей области это не о чем какая такая эпедимия или ситуация.

Гость||

А почему властям и медикам верусологам не интересно а сколько в области в действительности переболела народу ковидом? и им никто мед.помощь не оказывал они сами перехворали.

Гость||

13.30.

Где ты русский язык изучаешь, сосунок?

Если бы молодые болели и умирали также,как старики(85%!), ты бы первый уже привился,херой.

Гость||

13.26.я тоже так думал, год назад. А сейчас, когда куча знакомых переболела, так не думаю, да и не конец ещё, а только начало болезни, в том году в сравнении с этим мизер был.

Гость||

Второй год нас в действующем ряжиме повышенно готовят в масочках и делают умный видос где опасность ковида где его шустрость распространения? Вы уж давай те определяйтесь для кого этот ковид опасен а для кого нет. Вот для кого он опасен выдайте чумовые костюмы и пусть если хотят в них лазиют а остальному народу переболевшие и вакцинированому дайте вольную от мамочек и прочей чепухи.

Гость||

13.35 в гимназии учил

Гость||

Гость|01.09.2021 13:35|

13.30.

Где ты русский язык изучаешь, сосунок?

Сысунок у тебя между ног.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Народ, не волнуйся. Никакого смертельного вируса нет. Идёт плановое сокращение численности потребителей согласно Дарвину, методами психического стресса, онаморднивания и закалывания жижей. Во имя спасения планеты.

Это всего лишь моё частное мнение, если интересно.

Гость||

В том году заболевших на этот день 75. Кто там писал про заторможенный вирус? Прогресс не замечаешь? Бегом прививатся.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> В том году заболевших на этот день 75. Кто там писал про заторможенный

> вирус? Прогресс не замечаешь? Бегом прививатся.

Гость||

Я чо больной я уже короной переболел организм сам справился за 48 часов без всяких пилюль их принесли на 5-7 день. Так что мне ваши вакцинки до звёзды.

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Имя: Гость
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