В Пензенской области коронавирусом заразились еще 234 человека

01.09.2021 | 13:06

В среду, 1 сентября, в Пензенской области стало известно о 234 случаях заражения коронавирусной инфекцией, произошедших за минувшие сутки. Общее число зарегистрированных пациентов достигло 63 764.

По данным оперативного штаба, большая часть новых заболевших живет в Пензе (150). В Нижнеломовском районе выявили 34 инфицированных, в Пензенском - 21, в Бессоновском и Земетчинском - по 5, в Заречном - 4, в Спасском, Белинском, Лунинском и Шемышейском районах - по 3.

По одному новому заражению - в Наровчатском, Пачелмском и Сердобском районах.

Накануне стало известно о том, что выздоровели 372 человека. Число пациентов, которые перенесли заражение благополучно, достигло 52 253. Умерли за последние сутки 19 человек. Теперь жертв 2 178.