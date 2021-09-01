В Пензенской области коронавирусом заразились еще 234 человека

В среду, 1 сентября, в Пензенской области стало известно о 234 случаях заражения коронавирусной инфекцией, произошедших за минувшие сутки. Общее число зарегистрированных пациентов достигло 63 764.
По данным оперативного штаба, большая часть новых заболевших живет в Пензе (150). В Нижнеломовском районе выявили 34 инфицированных, в Пензенском - 21, в Бессоновском и Земетчинском - по 5, в Заречном - 4, в Спасском, Белинском, Лунинском и Шемышейском районах - по 3.
По одному новому заражению - в Наровчатском, Пачелмском и Сердобском районах.
Накануне стало известно о том, что выздоровели 372 человека. Число пациентов, которые перенесли заражение благополучно, достигло 52 253. Умерли за последние сутки 19 человек. Теперь жертв 2 178.
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В Израиле 30 на всю страну за сутки умерли - для них это много , а в Пензе 19 и ничего .