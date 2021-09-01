Общество

Пензенцам напомнили о сроке приема заявлений на «школьную» выплату

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В Пензенской области уже перечислено по 10 тысяч рублей 160 565 детям в возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам.

На 20 августа этот показатель составлял свыше 158 000.

На 31 августа принято 124 610 заявлений. Единовременная выплата производится кредитными организациями ежедневно с 2 августа. Она может зачисляться на любую банковскую карту - Visa, «Мир» и другие.

«Все, кто имеет право на эту выплату, но еще не подал заявление, могут сделать это в личном кабинете на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР до 1 ноября», - напомнили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Пензенской области.

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