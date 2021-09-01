«МегаФон» подарил студентам 20%-ю скидку на тарифы

01.09.2021 | 18:19

Сотовый оператор «МегаФон» сделал для студентов постоянную скидку в 20% на тарифы актуальной линейки #БезПереплат. При подключении достаточно предъявить студенческий билет.

«Более 70% молодежной аудитории «МегаФона» пользуются тарифами линейки #БезПереплат. Условия соответствуют всем актуальным потребностям молодежной аудитории и позволяют оставаться на связи с друзьями и близкими независимо от состояния счета.

Смартфон и мобильный интернет сегодня стали основными инструментами не только для общения, но и для комфортного обучения. В прошлом году накануне учебного года мы предложили скидку московским студентам. Предложение оказалось востребованным, и теперь студенты во всех российских регионах смогут пользоваться мобильной связью на максимально выгодных условиях», - отметил коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.

Скидкой смогут воспользоваться не только новые абоненты оператора, но и действующие. При подключении выбирается подходящий тариф с нужным количеством минут, гигабайтов интернета, другие преимущества.

По данным оператора, молодые люди от 14 до 25 лет активно используют для связи мобильный интернет. «МегаФон» подсчитал, что за последние два года интернет-трафик этой категории абонентов вырос в три раза, а голосовой увеличился на 30%.

Самые активные молодые пользователи - в Москве и области, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре и Екатеринбурге. Студенты чаще всего выбирают общение в мессенджерах, в том числе делают в них голосовые вызовы. Лидируют Whatsapp, Telegram и Viber.

На всех тарифах линейки #БезПереплат мессенджеры не расходуют пакет интернета. Более того, они доступны, даже если баланс нулевой или отрицательный.

Тариф дает и такие преимущества, как безлимитные вызовы внутри сети, копилку минут и гигабайтов, где хранятся неиспользованные объемы из ежемесячного пакета.

Абонентам «МегаФон» доступен самый быстрый в России мобильный интернет. Они могут бесплатно раздавать его со смартфона без ограничения скорости.

Подключить скидку можно с 3 сентября в любом салоне оператора. Воспользоваться ею могут учащиеся колледжей, техникумов, вузов и других учебных заведений в возрасте от 14 лет. По одному студенческому билету можно подключить только один абонентский номер.